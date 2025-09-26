「中1の時に出会った」小1で芸能界入り、20歳になる荒木飛羽がハマった「30年前の作品」

2005年に生まれた荒木飛羽さんは、2025年9月28日に20歳の誕生日をむかえる。そしてまさに20歳の誕生日の翌日9月29日に刊行となる写真集が『20』（ワニブックス刊）だ。15歳のときに刊行したファースト写真集『15』につづき、年齢をタイトルとした1冊となる。

荒木さんは小学1年生のときにスカウトされ、芸能界デビュー。山崎賢人さんや新田真剣佑さん、片寄涼太さんなどの「イケメンの子ども時代を総なめしてる」と言われてきた。さらに『First Love 初恋』『あなたの番です』といった作品で重要な役を演じ、『少年のアビス』『スメルズライクグリーンスピリット』『おとなりコンプレックス』では主演をつとめてきた。まさに順風満帆に見える。しかし「実はめっちゃ（オーディションに）落ちまくっています」と語るのは荒木さん本人だ。オーディションに何十回も落ちながらも挑戦を続けたからこそ、「ご縁のある役に出会えた」のだという。この若さでその精神はどこからやってくるのだろう。

写真集刊行前にインタビューを行った前編では、憧れの佐藤健さんのことや満島ひかるさんと向き合った『First Love 初恋』のオーディションのことを語ってくれた。後編では、写真集の巻末に書かれた「荒木さんの好きなもの」の話から、荒木さんの心のベースとなっているものを探っていく。

「NANA」が教えてくれた世界観

「20歳のころに好きだった歌手やマンガ、映画は何ですか」と聞いてみると、きっとその世代が浮かび上がってくることだろう。写真集『20』にも、荒木さんが好きなものを答えるページがあるが、そこには予想とは異なる意外な回答が書かれている。

マンガでは2000年から連載され、荒木さんが生まれた2005年9月に映画の1作目が上映された矢沢あいさんの名作『NANA』を挙げていたり、映画では荒木さんが生まれる10年前、1995年に公開された『ユージュアル・サスペクツ』を挙げていたり。本当に20歳？ と思わず疑ってしまう。

「中学1年生のとき、母の本棚に『NANA』があったんです。お母さんが“NANA世代”で、そこからどっぷりハマりました。プライベートでギターを始めたのもこの影響が大きいです」（荒木さん、以下同）

写真集の中のお気に入りの1枚は、ギターとともに撮影したものだという。撮影で使ったのは、ギブソン社の名品エレキギター・レスポール。

「『NANA』では特にシンがすごく好きで、写真集にも彼の雰囲気を取り入れたいなと思いました。ギターはレンの影響ですけど、シンがベースだからということもあって、自分の世界観に合うギターをどうしても使いたかったんです。

自分では高くてとても買えなかったんですけど、撮影のときには『絶対これじゃないと嫌だ』とわがままを言って借りてもらいました（笑）。めっちゃテンションが上がりましたね。ほかには自分のアクセサリーと自分のアンプとギター周りを持ってきたんです。好きなものって、勝手に自分の世界を広げてくれるんですよね。『NANA』をきっかけに、音楽もファッションも、今の自分を作ってくれたと思います」

ファッションでいえば、”『NANA』といえば”のブランド、ヴィヴィアンウエストウッドも大好きだという。ちなみにこのインタビュー時に着ていた私服は、ヴィヴィアンではなく、好きなバンドのTシャツだった。

「The Lastというバンドです。いつ聴き始めたのかあんまり覚えてないんですが、『バランス』という曲が多分人生で一番好きと言える曲で。ライブにずっと行っています。失恋していなくても失恋ソングばっかり聞いています（笑）」

趣味のルーツは“家族”

「本当に20歳？」と聞きたくなってしまう荒木さんの幅広い趣味は、ご両親の影響によるところが大きいという。2000年から連載がはじまった『NANA』はお母さんが大好きといっていたが、1995年公開の映画『ユージュアル・サスペクツ』は……。

「それは父のおすすめです。サッカーは父、野球は母、釣りも父で、ディズニーは母。だから趣味はだいたい親からもらったものなんです。元バンドマンだった父からギターを譲ってもらいました。父は美容師なんですが、店の2階には電子ドラムを置いていて、今でも叩いているんですよ。最初は家に置いてあったけど、母に“うるさい！”って怒られて（笑）、美容室に持っていったらしいです」

好きなマンガや音楽を思い切り楽しんでいるご両親が、今こうしてエンターテインメントの世界に全力で挑む荒木さんの礎を作ったことは間違いがないだろう。

「両親ともに“好きなことを好きなだけやっていい”というスタンスなんですよ。だから僕も周りを気にせず、やりたいことをやるようになったんだと思います。やりたいことを応援してくれる環境だったから、今こうして俳優を続けられていると思います。家族の存在は大きいですね」

今も髪を切ってくれるのは、美容師であるお父さんだ。

「お父さん以外に切ってもらったのは1回だけ。やっぱりお父さんに切ってもらうのが一番落ち着きます。20歳だとあまり行かないかもしれませんが、僕は家族旅行にもよく行きます。この間はグランピングに行きました。家族と一緒にいて街で声をかけられても全然気にしないですね。僕にとって家族は帰れる場所。どんなに疲れていても、家族と過ごすとリセットされる。これからも大切にしたいです」

「大切にしているもの」もうひとつは、地元や学校で出会った友人たちとの時間だという。

「仲の良い友達は5人。幼馴染や中学・高校の友達で、それぞれ別々に出会った子たちを僕がつなげて仲良くなったんです。年越しは毎年一緒で、神社やアミューズメント施設に行ったり、数日間ずっと遊んでます。

僕、結構わがままなんです。友達が“お寿司食べたい”って言っても“いや、今日は焼肉でしょ”って言ったら、みんな合わせてくれる。甘やかされてますね（笑）。だから彼女ができたら大変かもしれないですね。友達といるときは完全に素の自分でいられるから、すごく大切。仕事で悩んでいても、“まあ大丈夫だろ”って思える。支えられているなって感じます」

写真集に込めた想い

写真集では、「何をしているときに幸せを感じる？」という質問に「弟と遊んでいる時」と答えている。

「弟が10歳なんです。一緒に遊ぶときが一番幸せですね。弟はダンスが得意で、僕は苦手なんですけど（笑）、応援しています」

写真集には、ギターを手にする姿や弟とのツーショットも収録されている。

お気に入りのカットは？

「ギターのシーンも好きですけど、最後の白黒写真かな。尾崎豊さんに似ていると言われたりもして。『今までにない自分』を出せたと思います。写真集は、今の自分を全部詰め込んだ宝箱みたいなもの。これを見れば“20歳の荒木飛羽はこんな感じだったんだ”ってわかってもらえると思います」

発売日は自身の誕生日の翌日で、発売日前日の28日日曜日には写真集のお渡し会も開催する。

「ファンの方と直接会えるイベントは毎年やっているんですけど、やっぱり特別なんですよ。毎年来てくださる方もいて、『今年も会えた』と思えるのが嬉しいですね。今回は20歳の誕生日に重なったので、今まで以上に感慨深いです。

イベント前日は緊張しますね。眠れないくらい。でも当日はファンの皆さんが笑顔で迎えてくれるから、一気に安心して楽しめるんです。この瞬間を一緒に祝えることが本当に幸せです。写真集を通して新しい自分を見せられるのも嬉しいですし、ファンの方に直接“ありがとう”を言えるのは、僕にとって一番大切な時間です」

大切なのは「続けていくこと」

20歳になり、主演作品も増えた。

「今までは学生役や息子役が多かったんですけど、これからは“大人としての役”に挑戦したいですね。例えば刑事や探偵、逆にダークな役もやってみたい。自分の中にあるまだ出していない部分を、役を通して表現していきたいです。

20代で叶えたい夢は、主演映画をやること。そして海外作品にも挑戦してみたいです。小さいころから映画が好きで、スクリーンの向こうの世界に憧れてきたので。英語も少しずつ勉強していて、いつか海外の現場で自分の力を試してみたいと思っています。

もちろん、一番大切なのは“続けていくこと”。20代でいろんな経験を積んで、30代につなげていけたら最高ですね」

最後に、座右の銘について尋ねると、こう答えてくれた。

「小学生のときは『成功の反対は失敗じゃなく挑戦しないこと』と言っていたんですけど、今は『生きたいように生きる』でいいかなって。好きなことをして、自然体で生きていきたいです。失敗してもいいし、遠回りしてもいい。それも全部経験だから。大事なのは自分が納得できるかどうか。20代は挑戦の時間にしたいです」

【前編】イケメンの子ども時代を総なめ、荒木飛羽が語る憧れの佐藤健。「その姿勢がめっちゃかっこいいと思いました」