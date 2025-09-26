「こんな戦いなら毎日見たい」かわいすぎる子犬コーギーのケンカに6000いいね【ママリ】

世界一ゆるい戦い？かわいすぎる赤ちゃんコーギーのケンカに6000いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

しっぽコーギーのまるころ(@mugimaru8787)さんの投稿です。子犬同士のケンカはかわいいですよね。本人たちは真剣かもしれないけれど、見ているほうは、ほっこりと和んでしまいそうです。





投稿者・しっぽコーギーのまるころさんは、コーギーの赤ちゃん同士のケンカの様子を、写真に納めました。癒しの光景をどうぞごらんください。

©mugimaru8787

あかちゃんコーギーの可愛すぎる喧嘩

ケンカのはずなのに、こんなにも癒やされるのはなぜでしょうか。コーギー特有の手足の短さもあってか、余計に平和に見えてしまいます。まだまだきれいな肉球のパンチ。当たっても痛くなさそうですが、本人はとても真剣なはず。温かく見守ってあげたくなりますよね。



この投稿には「かわいすぎる！」などのリプライが寄せられました。ずっと見ていたくなるような、子犬たちの戯れ。見ているほうも、自然と顔が緩んでしまいます。



むぎまる姉ちゃん(@mugimaru_87)さんのインスタグラムでは、他にもかわいい愛犬との暮らしが紹介されていますよ。

「この写真に猫が2匹」見つけたらクスッと笑える猫探しに3万いいね

いえもり＆7歳と5歳と猫(@iewori)さんの投稿です。猫ちゃんの穏やかな寝顔はかわいくて、ずっと見ていられます。あたたかい場所で気持ちよさそうに寝ているのを見ていると、こちらまでうとうとしてしまいます。



投稿者・いえもり＆7歳と5歳と猫さんは、愛猫ちゃんのかわいいお昼寝姿を投稿しました。この写真、実は2匹の猫ちゃんがいることに気が付いていましたか…？

©iewori

写真の中に猫が２匹います

さて、この難問、皆さんは解くことができましたか？よーく見てみてみると、確かにもう1匹猫ちゃんがいます。仲良しな猫ちゃんなんですね。いつも一緒なのでしょうか。



この投稿に「踏まれているのかと思った」など、一生懸命猫ちゃん捜しをしたリプライが寄せられました。こっそり一緒にいるなんて、とてもかわいらしいですね。

腹痛に襲われた飼い主、健気に待つ秋田犬に7.6万いいね

おとと(@Ototocafe)さんが投稿したユニークな写真です。秋田犬は忠誠心が厚いことでも知られていますよね。



ある日、おととさんが秋田県の「ののちゃん」と散歩をしていたときのこと。急な腹痛に襲われて急いで帰宅し、トイレへ駆け込んだそうです。トイレから戻ってきてみると、玄関にそのまま置いて行かれたののちゃんが…

©Ototocafe

腹痛からのダッシュ帰宅後に、ほったらかしで玄関に待っていたののちゃん🤣🤣🤣

ごめんよぉ🙏

©Ototocafe

リードが顔に絡まっていて視界を遮っていても、何ら動じない姿に貫禄さえ感じますね。それどころか、飼い主さんに「大丈夫だったの？」って心配しているようにも見えます。脱ぎ捨てられた赤い靴が、飼い主さんの緊急事態を物語っていますね。



この投稿には「モザイクみたいになってる」「ひも遊び満喫してる」「かなり従順」などのリプライが寄せられていました。ちなみに、写真下はリードが絡まっていないののちゃんのお顔です。愛情に満たされていて、とても優しいお顔をしていますね。



飼い主さんと一緒に急いで帰宅し、リードが顔に絡まっても動揺せずに待てるののちゃん。日ごろから飼い主さんと深い愛情と信頼で、結ばれていることが伺えます。健気でかわいいののちゃんに、キュンとさせられると共に、ユニークな写真の紹介でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）