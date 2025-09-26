仮面ライダーコラボの「推し活」おせちも登場、西武渋谷店2026年おせち予約受付開始
西武渋谷店は、10月3日から2026年の正月に向けたおせちの予約受付を開始する。「愛しい笑顔と、かこむ口福」をテーマに、最大9連休となる年末年始に合わせて、家族や友人と自由なスタイルで楽しめる多彩なおせちが取り揃えられている。
【写真】オリジナル重箱やマフラータオルの特典も…仮面ライダーおせち
購買動機として見過ごせない「推し」要素をおせちにも取り入れ、2026年に55周年を迎える「仮面ライダー」とコラボした『仮面ライダーおせち2026二段重』（24,480円／送料込み）が登場。仮面ライダーとショッカーをモチーフにした2段重に加え、ロゴ入りの祝箸やマフラータオルといった豪華特典が付属し、ファンにはたまらない仕上がりとなっている。冷凍での配送で、賞味期限は2026年1月31日まで。
さらに、注目のフードクリエーター・丸山千里が監修した『年越し洋風オードブル＆迎春和風オードブル』（28,780円）は、抹茶を使った“お茶ラーメン”3食付きで、大晦日と正月で異なる味を楽しめるだけでなく、年越しそば代わりになるラーメンで年末年始をユニークに彩ることができる。
また、“夢の共演”と銘打った『4シェフコラボ和洋中オードブル一段重』（19,440円）も登場。「レストラン ヒロミチ」「銀座 和久多」「HYENE」「赤坂璃宮」の4人のシェフによる競演で、和・洋・中の多彩な料理が一つの重箱に収められている。華やかさと味わいを両立させた内容で、食卓を豪華に演出する。
物価高騰の影響を受ける中で誕生したのが、“コスパおせち”と位置づけられる『和洋中四段重「宴」』（23,220円）で、4人前・全66品とボリュームも十分。広域配送にも対応した冷凍タイプで、和・洋・中それぞれの味がバランスよく構成されており、多様な好みに応える。
予約は西武渋谷店のA館地下1階・特設会場にて、10月3日〜12月15日まで、各日午前11時から午後6時まで受け付ける（最終日は午後4時まで）。10月31日までに注文すれば、早期予約により送料無料となる。
