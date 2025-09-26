趣里＆三山凌輝に第1子誕生「守るべきものを必ず守っていきます」連名で心境＆同じ写真 “家族3ショット”＆指輪も
俳優の趣里（35）とダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）が26日、それぞれSNSを更新し、第1子誕生を発表した。
【写真】“家族3ショット”で第1子誕生を報告した趣里＆三山凌輝
夫婦連名でコメントを発表。「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」とつづり、「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と思いがにじんだ。
写真も、同じものを2枚。1つ目は小さな赤ちゃんの手を家族でつなぐ“3ショット”、2つ目は小さな赤ちゃんの足にゴールドの指輪2つがきらめき、黄色いハートもあしらわれた。
趣里は、1990年9月21日生まれ、東京都出身。2011年3月、TBS系ドラマ『3年B組金八先生ファイナル』で俳優デビュー。15年公開の映画『東京の日』で映画初主演を務める。18年公開の映画『生きてるだけで、愛。』で、『第42回日本アカデミー賞』新人俳優賞、『第28回日本映画プロフェッショナル大賞』主演女優賞を受賞。
以降、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』（20年）、ドラマ『レッドアイズ 監視捜査班』（21年）、ドラマ『DCU』（22年）、配信ドラマ『東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-』（23年）、映画『ほかげ』（23年）などに出演。また、23年、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』で、ヒロインの花田鈴子（福来スズ子）を演じ、主題歌「ハッピー☆ブギ」も担当。父は俳優の水谷豊、母は俳優の伊藤蘭。
RYOKIは、1999年4月26日生まれ、愛知県出身。映画『縁側ラヴァーズ』や、ドラマ『ダメな私に恋してください』、2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』などに出演。2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』で、ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーに選ばれる。今年5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」から独立。BE:FIRST・RYOKIとしても活動を一時休止している。
2人は、8月29日に結婚を公表し、趣里の妊娠を明らかにしていた。
■報告全文
先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。
変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。
今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。
同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。
三山凌輝 趣里
