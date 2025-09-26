ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者の男性2人を救急搬送…うち1人は中等症… 【速報】熱中症の疑いで高齢者の男性2人を救急搬送…うち1人は中等症、1人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者の男性2人を救急搬送…うち1人は中等症、1人は軽症(静岡) 2025年9月26日 17時16分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では9月26日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者の男性2人が救急搬送されました。傷病程度は1人が中等症、１人が軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トヨタの実証都市「ウーブン・シティ」が開業…豊田会長「未来のためのテストコース」周辺住民との交流も計画（静岡・裾野市） 袴田巌さん再審無罪判決から1年...残る拘禁症状 姉・ひで子さんが闘い続ける再審法改正の現状は（静岡） 南海トラフ地震 30年以内「60～90％以上」に発生確率を見直し（地震調査委員会） 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, グループウェア, 上田, 鎌倉, 置床工事, ホテル, 神事, 伊東市, フローリング, リハビリ