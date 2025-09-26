ことしは全県的にブナが凶作でクマがエサを求めて人里に出没する可能性が高いとして新潟県は注意を呼びかけています。



県が26日に発表した今年度の堅果類豊凶調査の結果によりますと、ブナの実は「凶作」、ミズナラ、コナラが「不作」、クリ、オニグルミは「並作」でした。



県は、エサとなるブナなどの木の実が凶作になると人里へのツキノワグマの出没に影響することから、毎年、ブナなどの豊凶調査を県内全域（佐渡島・粟島を除く）で実施しています。





ことし8月に県内261地点で行った調査によると今秋は、奥山でのエサ不足が予測され、人里に近い里山や、カキなどの果樹がある人里にも出没する可能性が高いとしています。調査結果からことしは、クマが大量に出没した2023年度と条件が似ているとしています。専門家は、ことしの状況について次のようにコメントしています。【新潟大学 箕口秀夫名誉教授】「今年の新潟県における堅果類の結実状況は、ブナが大凶作、地域別では特に魚沼でブナの結実がまったく見られない状況」県全域で“ブナが大凶作であるのがことしの特徴”で、クマのエサ条件は「クマ大出没年となった2023年同様、非常に劣悪であるといえる」としています。ハイキングやキノコ採りなどでは、過去にクマの報告がない場所でも十分な注意が必要ということです。箕口名誉教授によると、早朝、夕方などのクマの活動が活発になる時間帯のクリ拾い、クルミ拾いなどの行楽、収穫には注意し、クマが生ゴミなどを求めて人里に出現する可能性があるとして、クマをひきつける要因は徹底的に除去しなければならないとしています。秋の行楽シーズンを迎え、県は、市町村などと連携し注意を呼びかけています。