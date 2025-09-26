¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óºÇ½ª²ó¡Û¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤Ë¹æµã¡×¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îà2¿Í¼Çµïá¤ÇËÂ¤¤¤À15Ê¬´Ö¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ÇÎÞ¤¬¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤â¤¦¥í¥¹¤Ç¤¹¡×
¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï26Æü¡¢ºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢É×ÉØ¤Îà2¿Í¼Çµïá¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬Âà±¡¸å¡¢¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Îºù¤Ï°ì½ï¤Ë¸«¤ì¤ó¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Í¡×
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¿ó¤Ë¡Ö¿ó¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ä¤¦¤Á¤Î¤³¤ÎÂÎ¤Ï¿ó¤Î°¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Á¤ã¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤Ö¡£¤¿¤Þ¤é¤º¿ó¤Ï¤Î¤Ö¤òÊú¤¤¹¤¯¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¨¡¢¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¡£ËÍ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Î1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤¢¤Î²Î¡¢²Î¤¦¤Æ¡×
¡¡¿ó¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤È¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¿ó¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿²Î»ì¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤È¤¨Ì¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿»ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¤òÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤è¤¦¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¿ó¤µ¤ó¤¬¤³¤Î²Î¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡£Ì¿¤Ï¤¤¤Ä¤«½ª¤ï¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ä¤Î¤¦¤Æ¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¤ä¤¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ïµõ¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ê¤¤¤¬¤è¡£¤¦¤Á¤Î¤³¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¡¢¿ó¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë¤¤Í¡×
¡¡ºÇ´ü¤¬¶á¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤½¤ì¤«¤é5Ç¯¤âÀ¸¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÊÂÌÚÆ»¤òÊâ¤¯2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ó¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×
¡¡¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¾Ð¤¦¿ó¤Î¼ê¤ò¼è¤ë¤Î¤Ö¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤à2¿Í¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿±À¤¬¡Ä¡£
¡¡ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Î¶õ¤ò¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×
¡¡15Ê¬´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÉ×ÉØ¤Î2¿Í¼Çµï¤Ç½ª¤¨¤¿ºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¡¢Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤Ë¹æµã¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ÊÄ«¥É¥é¤Ï¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¥í¥¹¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿ó¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿»Ò¶¡Ã£(¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó)¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»äÃ£¤¬ÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×
¡¡¡Ö¤ä¤ï¤é¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¹¥È¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×