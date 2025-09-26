女優の天海祐希（58）が26日、都内でテレビ朝日の主演ドラマ「緊急取調室」（10月16日スタート、木曜後9・00）のファンイベントに共演者らと出席した。

連ドラは2021年以来、4年ぶりとなる第5シーズン。14年から始まった同作シリーズは12月26日公開の劇場版「緊急取調室 THE FINAL」で完結する。天海は「12年突っ走ってきました」と感慨深げに話した。

イベントでは会場のファンから「天海さんのかわいいエピソードは？」と質問が寄せられ、天海は「いっぱいあるから、どれ選んでいいか大変じゃないですか？」と前のめり。だが、田中哲司（59）は「ないです。怖い、肝を冷やしたエピソードがいっぱいある」と答え、会場は大爆笑。その後にかわいいエピソードを思い出したようで「控室から下がジャージーのまま本番に向かおうとした時があって、かわいいなと思いました」と明かすも「唯一それぐらい」と付け加えると、天海は声を出して大笑いした。

同じ質問を振られた小日向文世（71）は「基本的にはもの凄く怖い」、でんでん（75）も「怖いです」と続くと、天海は「これ全部、怖いって書かれるじゃないですか！」と、さすがにツッコミを入れて笑いを誘った。天海は「（共演者たちが）1回しゃべり出すと止まらなくなるので“はい、行くよ！”って言わないと立ち上がらないんですよ。だから怖くなるの！」と説明し、この理由には共演者たちも大笑いだった。