「妙高市制施行２０周年記念事業」として新潟県妙高市文化ホールで２１日、青山学院大学陸上競技部の原晋監督（５８）が「青学と妙高市〜２０年のあゆみ〜」と題した記念講演を行った。

原氏は２００４年の監督就任以来、夏合宿を妙高で実施。０９年に東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に３３年ぶりに出場し、以降、同駅伝で８回の総合優勝を達成した。２１年からはユニホームに市のロゴを付けている。

講演では、この２０年で同大が強豪になる軌跡や指導法、市への感謝を語った。原氏はこの中で、自己や組織の強み、弱みを把握し、目標まで何をすべきかを考える「逆算の思考」が必要だと強調。人材育成では人工知能の普及を背景に、今後は数値化できない「非認知能力」をクラブ活動などを通じて育むことが重要になるとした。

最後に「失敗とは何も挑戦せず、現状に満足し、行動に移さない行為」とし、「たった一度の人生、年齢に関係なく、何事に対しても全力でチャレンジしてほしい」と呼びかけた。

会場には約８５０人が足を運び、熱心に耳を傾けた。市立新井中３年の女子生徒（１５）は「目標達成には、自分をどう評価し、分析して足りないことを努力していくかが大切だと学んだ」と話した。