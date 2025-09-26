料理研究家の桜井奈々が25日に自身のアメブロを更新。息子のバースデー旅行に家族でディズニーランドを訪れた様子をつづった。

桜井は「最終日はディズニーランドで色々起きた」というタイトルでブログを更新。「ミッキーとハイタッチ」する息子の写真添え「最高なお誕生日」になったことを報告した。また旅行当日について「精算は前夜に終わらせて、前夜にコンビニで朝ごはん調達し当日はシェラトンを5時過ぎに出発」と準備万端で予定を組み立てる様子をつづった。

続けて、「まだ薄暗い。笑 で、ここで失敗。シーの駐車場は5時台からだいたいあいてるのですが、ランドの駐車場はこの日は5時45分から」と早く到着してしまったことを明かした。「厳密に開場時間は開園の2時間前みたいな？感じらしいですが、、行く際は必ず確認してください」と読者に呼びかけた。

その後、無事に待機列に合流できた様子を報告。しかし「夫が駐車場側から来るのでそちら側のゲートへ移動。一応娘に電話。そしたら、まさかの迷子」とまさかの“ハプニング”が発生したことを明かした。

そして、「猛ダッシュで来た道逆走。朝の5時台から心臓に悪すぎる。舞浜の駅の方まで行ってしまったようで無事捕獲。ヘロヘロで待機列へ」と無事に問題を解決。この日は、13個のアトラクションを満喫したと、複数枚の写真を添えて報告した。

最後に「忍耐と笑いのミルフィーユ。やり尽くして遊び尽くした3日間でした」と、ブログを締めくくった。