国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２６日、国会内で定例会見。自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補している小泉進次郎農水相陣営によるステルスマーケティング問題について言及した。

これは進次郎氏の陣営で広報担当を務める牧島かれん元デジタル相が、小泉陣営関係者に「ニコニコ動画」で進次郎氏への好意的なコメントを書いてほしいと依頼したもので、例文の中には、ほかの総裁選候補者に対する中傷とも取れる内容が含まれていた。

進次郎氏はこの日に開いた閣議後の会見で「一部、行き過ぎた表現があったことについては適当ではなく、２度とこういうことがないよう話をさせてさせていただきました。再発防止を徹底して、引き続き緊張感をもって総裁選に臨みたい」と述べ、総裁選を辞退する考えがないことを示した。

これを受けて榛葉氏は「いわゆるステマというものがですね、小泉陣営が行われたと。いさぎよく認めたことはたとしたいと思いますね」とコメントした。

その上で「ステマというものがですね、グレーなものがたくさんあるけども、透明性と説明責任が欠如したなかで行われていたとすると、これは心配だね。ましてや外国からのこういった影響が、わが国の選挙や意思決定に影響を与える可能性を考えると、よくよく注意しなければならないと思っています」とした。

自民党総裁選は公職選挙法の対象外で、自民党則の「総裁公選規程」が規定となる。榛葉氏は会見前にワイドショー番組を見ていたそうで、そこでも問題点を感じたという。

「あえて局や名前は言わないけど、ある司会者が『これは一般国民に関係ない自民党内の話ですから』と言ったけれども、ちょっと待ってと…。これ、国民は総裁を選べないんだよね。選んだ総裁がほぼ総理大臣になる可能性が高いんですね。これ、単なる自民党のなかの問題だからいいではなくて、このステマの問題はそう軽くないよ。この時代のＳＮＳというものは、気をつけなくてはならないし、ＳＮＳだけじゃなくて既存のメディアだっていろんな誤った情報が出るから難しいね。総裁選のみならず、実際の選挙においてもこういった問題はステマ、その反対のデマ、これらはしっかり検証しなければならないと思います」



