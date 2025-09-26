総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）の出場選手インタビューが２６日に名古屋市内で行われ、堀江圭功（３０）を相手にＶ５戦に臨むＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）が意気込みを語った。

試合を２日後に控え、インタビューに臨んだサトシは「今日が一番緊張するタイミング。まだ食べられないから。でも大体が、いつもと同じくらいですね」と、減量の疲労を感じさせつつも問題なしを強調。地元に近い名古屋での試合に「プレッシャーもあるけどうれしい。うちも近いし、たくさん友達も来るから」と拳を握った。

対する堀江を「もちろん犇い瓩料手ですね。カウンターパンチと投げへのディフェンスも強い選手かなと思います」と警戒だ。それでも「今回はきめたいなと思います。ガードからの三角で決めようかなと思います」と一本勝ちを予告した。

一方、堀江は「自分の試合をしようという感じですね。プラスでいつもより気合が入っているというのはあります」と気合十分。ライト級で絶対王者に君臨するサトシを「対策練習は今までで一番たくさんしてきました。めちゃくちゃ強いですね。柔術もＭＭＡの打撃も」と警戒だ。それでも「自分が打撃で殴り続けるイメージですね。気負わないように気を付けたいなと思っていて。いつも通りの自分をやれば勝てるんじゃないかって試合が近づけば近づくほど思っています」と鼻息を荒くした。