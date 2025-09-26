働いていて、いつもキレイなママ友。まぶしすぎてツラい【“生きづまる”私たち〜あきほのやっかみ】（2）
働いていないことに引け目を感じる必要はないけれど…/“生きづまる”私たち〜あきほのやっかみ（1）
家事、育児、仕事、親の介護。気づけばすべてを背負い、自分の時間も心の余裕も失いがちな現代の女性たち。「働きたい。でも働けない」「社会に必要とされていない気がする」「どうせ私にはムリ」
そんなモヤモヤを抱えて「生きづまって」いる彼女たちの前に、ある日フッと現れるマダムスズコ。マダムの何気ないひと言が気持ちに変化をもたらして…。
【今回のエピソードは？】
毎日同じ家事の繰り返し。キラキラ輝くママ友と比べて落ち込む日々。思春期の娘とはすれ違いばかり…。専業主婦のあきほは、自分の価値を見失いかけていました。そんなある日、彼女の前に突然現れたのは…？
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
レタスクラブWEBの記事：https://www.lettuceclub.net/weblettuce/member/124/
ホームページ：https://www.nyahoko.com/
Instagram：https://www.instagram.com/nyahoko1/
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』