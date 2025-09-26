Ｊ１柏のリカルド・ロドリゲス監督は２６日、柏市内での練習前に取材に応じ、守護神のＧＫ小島亨介について言及した。

新潟から今季完全移籍で加入した小島は、ここまでリーグ戦全試合に出場。シーズンを通して安定したセービングを見せており、クリーンシート（無失点試合）総数はリーグ１位の１４回を誇る。２・３月度には月間ベストセーブ賞にも選ばれた。ビルドアップ能力もＪリーグ屈指で、リーグ１位のボール保持率（５９．３％）を記録するチームの起点として重要な役割を担っている。

ロドリゲス監督が２１〜２２年に指揮していた浦和には、同じく左足が利き足で、高いキック精度とセーブ能力を誇るＧＫ西川周作がいた。ともにリーグ屈指の守護神。両者の違いについて「（小島は）通常のキーパー以上にポジションを高い位置に取り、そしてビルドアップに加わる素晴らしい能力がある。彼もそれを得意としていますし、決して不安を持って参加するわけではなく、そこに加わることを好んでいる。そこの部分は大きな差」と説明。キーパーにも足元の技術を要求する指揮官にとって、まさに理想的な選手だ。

Ｊ１通算２位の出場試合数（６５４試合）を誇り、３月にはＪ１史上初めて２００試合目の無失点試合を達成した西川への賛辞も惜しまなかった。「彼は攻守にわたってチームを支える偉大な日本人キーパーの１人」と称賛すると「浦和の１年目は西川もなかなかいいパフォーマンスが出せずに、（鈴木）彩艶を起用した時期もありました。しかし、西川もその後パフォーマンスを上げてきてポジションを奪った流れがある。特に、私の２シーズン目は西川選手の貢献もあって素晴らしいシーズンになった思い出があります」と振り返った。