欧州株　総じてしっかり

東京時間16:54現在

英ＦＴＳＥ100 9238.27（+24.29 +0.26%）

独ＤＡＸ 23658.73（+123.90 +0.52%）

仏ＣＡＣ40 7853.98（+58.56 +0.75%）

スイスＳＭＩ 11917.71（+41.91 +0.35%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは幅ひろく買われている。ミュンヘン再保険、ハノーバー再保険、シーメンスなどの上昇がやや優勢。トランプ関税への警戒感からダイムラートラックが軟調。半導体の米国生産拡大方針報道などもあり、半導体のインフィニオンテクノロジーズも弱い。



英FTはエネルギー、金融などがしっかり。石油メジャーのシェル、銀行大手HSBC、ナットウェストなどがしっかり、インターコンチネンタルホテルも強い。鉱山大手リオティントが軟調。

