女優の趣里（３５）が２６日、自身のＳＮＳで第１子を出産したことを発表した。

インスタグラムを更新し、夫で７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）と連名で「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と報告。新生児の小さな手に自身と夫のものとみられる指を寄せたショットをアップした。

そして「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と新たな決意をつづった。

趣里は８月にやはり三山と連名で「三山凌輝と趣里は入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命を授かることができました」とＳＮＳで発表していた。

【趣里の投稿全文】

先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。

変わらず１番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。

今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。

同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢（あふ）れる日常がありますように。

三山凌輝 趣里

◆趣里（しゅり）１９９０年９月２１日、東京都生まれ。３５歳。２０１１年、ＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生ファイナル」で女優デビュー。１３年、「おとぎ話みたい」で映画初主演。１８年、主演映画「生きてるだけで、愛。」で日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞。２４年、フジ系「モンスター」でゴールデン・プライム帯の連ドラ初主演。他の出演作にＴＢＳ系「ブラックペアン」シリーズなど。血液型Ｏ。

◆三山 凌輝（みやま・りょうき）１９９９年４月２６日、愛知県出身。２６歳。２０１６年、ＴＢＳ系「ダメな私に恋してください」で俳優デビュー。２１年、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩとして「Ｇｉｆｔｅｄ．」でメジャーデビュー。２２年から３年連続で日本レコード大賞優秀作品賞。俳優としての主な出演作はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」、ＴＢＳ系「イグナイト―法の無法者―」。特技はボクシング。英検準１級。血液型Ｏ。