トヨタが目指す近未来の街「ウーブン・シティ」。



25日に公開されたウーブン・シティは、自動運転技術の活用など未来のテクノロジーの実証実験などを行う場所として、2020年12月に閉鎖された旧・東富士工場の跡地を活用して建設されています。



今回開業したのは、総面積約29万4000平方メートルの内の4万7000平方メートルで、住宅8棟を含む14棟の建物でトヨタ自動車の関連企業をはじめ、食品やロケット開発会社などを含め20社が参加しています。





ウーブン・シティの最大の特徴は、先進技術の開発を目的として、住民が実際に暮らす“街”として機能し、日常生活の中で実証実験を行う点です。すでに9月からトヨタ関連企業の家族、数世帯が暮らしていて、最終的には約300人が入居予定だということです。参加する企業の関係者らが出席し、オープニングセレモニーで豊田章男会長は、（トヨタ自動車 豊田章男 会長）「ここは街というより、未来の為のテストコースです。ウーブン・シティで起こしていくのは掛け算です。2社以上だったらいくらでも変えることができます。笑顔の2をかけていきましょう。」実際に開業した実証都市を見てみると、（髙山基彦キャスター）「いや、すごいですね。もうここの敷地の中入った瞬間にびっくりです。信号機もちゃんとあって、ここにほんとに1つの街が出来上がってるんですね。建物も近代的でオシャレで、未来の世界に来たような、そんな気分になりますね。」敷地内には、住居スペースやオフィスなどの他、小型の電動モビリティーが走行する道が整備されるなど、安全で快適な交通環境を構築する実験の場としての機能を目指す環境が備わっています。将来に向けた乗り物などの開発が注目される一方でこんな実証実験も、（髙山基彦キャスター）「こちらのハンバーガー。一見、普通のハンバーガーなんですけども、実は3大栄養素のバランスが取れてるという"次世代のハンバーガー"ということです。」こちらの食品企業が開発したハンバーガーはおなじみのカップ麺の中に入っている”謎肉”の技術を進化させ、見た目はそのままに、糖分や塩分、さらにはカロリーなどの栄養分を独自の技術でコントロールした食材を開発することで、好きな物を好きなだけ食べる“未来の食事”の研究をしています。そして、気になるお味は…（髙山基彦キャスター）「いただきます。うん、美味しいです。お肉もジューシーです。味もちゃんと濃いんです。いや～これ結構いけますよ。カロリー控えめっていうハンバーガーだとは思えません」（開発担当者）「（食材の）再合成といったかたちになるんですが、通常であればパティーとかも100％ビーフとかで作ると思うが、お肉に感じるけれども、我々はこの中に色々な物を上手く入れ込みながら、食べた時はしっかりハンバーガーを感じる様な技術になります。」この会社ではこの技術を使って、将来的にラーメンやピザなど、カロリーや栄養バランスを気にせずに、健康的に食べられる食文化の開発を目指していくという事です。多種多様な実証実験が行われるウーブン・シティでは人が住むからこそできる実験も。（髙山基彦キャスター）「こちらのロボット、荷物を届けてくれる配送ロボットだということです。今日からすでにこのウーブン・シティに暮らす人の部屋に搭載されているということで、このウーブン・シティに届いた荷物が部屋まで届けられるということなんです。」ウーブン・シティは、地下で物流を完結する構造になっていて、このロボットが各家庭へ荷物の配送を自動的で行います。この技術により、住民が時間と場所を気にせず自由に荷物を受け取ったりする事ができるという事です。この実証実験はすでにウーブン・シティ内で実用化されていて、それにより、リアルタイムで住人からのフィードバックを受け取ることができます。それこそが、ウーブン・シティが街として機能する最大のメリットです。さらに、（髙山基彦キャスター）「こちらの建物、分野の異なる開発者の皆さんがコミュニケーションを図る場だということなんです。このロケットのエンジンなど、一見、生活に直結する技術ではないんですけども、分野の異なる開発者が、話し合うことで気づきが生まれて、実用化、そして次の未来に向けた技術が生み出される場となっています。」全貌が少しづつわかって来たウーブン・シティ。運営会社によりますと、将来的には裾野市や御殿場市などの周辺地域の住民とのウーブン・シティを活用した積極的な交流を計画していて、県内から世界へと発信する新たな都市として今後も注目されます。