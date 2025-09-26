タレントで実業家の川崎希さんが自身のブログで、発売された新型の「iPhone 17 Pro」を購入した模様を投稿しています。

【写真を見る】【 川崎希 】 “iPhone入れにちょうど良いバッグ” 夫アレクが呆然「タケーヨ母ちゃん」「郊外のワンルームマンション買えちゃうよ」





川崎さんは「まだケースが届いてないから落とさないように慎重に扱ってるんだけど」と、誰もが過ごす緊張の日々を明かしつつ「iphone入れにちょうどいいまだ使ってないバッグがあったからこれに入れてみたよ」と、スマホケース代わりというバッグをiPhone 17 Proの側に添えた写真を投稿。









それはなんと、エルメスの「ミニケリー2」。「スマホ(カバーなし)を入れるのがギリギリだからカバーつけたらバッグに入らないかもレベル」「今まで使ったことほぼなかった」と説明しています。









それを見た、夫でモデルのアレクサンダーさんもブログにこの件を投稿。「ちょいと調べたらね、、タケーヨ母ちゃん」と呆然。「やばいです 冗談抜きで」「郊外のワンルームマンション 買えちゃうよ」と、川崎さんとともに不動産会社での仕事にも取り組んでいるアレクさんらしいツッコミで、常人離れした川崎さんの感覚に驚いています。

【担当：芸能情報ステーション】