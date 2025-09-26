買ってのせるだけで格上げ⁉「たらば（っぽい）チャーハン」
元お笑い芸人のバシャウマさんが考案するレシピに込められているのは、料理界のフロンティアスピリット！まだ誰も作っていないものを作ることをモットーに、自由な発想で「笑っちゃうほどうまい」独自の料理を提案してくれます。
チャンネル登録者数45万人超えの自炊系YouTuberによる、変なのになぜかおいしそうなレシピをご紹介します！
■完全にたらばがに超えちゃってるジャイアントキリングなチャーハン！
我が貧乏人仲間のみなさん。なけなしの小銭を途中で転んで落とさないよう、大事に握りしめて、コンビニやスーパーでたらば風味かまぼこ（絶対チーズ明太入り！）を3本買ってきてください。そして、家に戻って、各自思い思いのチャーハンを作りましょう。その上に、さっき買ったたらばを3本のせてください。するとなんてことでしょう。目の前にたらばチャーハンが現れます！ じつにラグジュアリーな華やかさ。これでロウソク挿したらもう誕生日ですよ！！
■たらば（っぽい）チャーハン
【材料】（2人分）
たらばがに風味かまぼこ（チーズ明太入り）…3本
ご飯…300g
長ねぎ…1/3本
溶き卵…1個分
塩、こしょう…少々
オイスターソース…大さじ1
ラード（チューブ）…適量
【作り方】
（1）長ねぎはみじん切りにする。
（2）フライパンにラードを入れて強火で熱し、溶けてきたら、溶き卵、（1）、ご飯を入れて、手早く炒める。
（3）（2）に塩、こしょうを振り、オイスターソースを加えて炒める。
（4）丼にたらば風味かまぼこ（チーズ明太入り）を裏返しにして並べ、（3）を詰める。
（5）（4）の上に皿をかぶせてひっくり返し、丼をはずす。
ポイント
チャーハンの具材は好きなものでOK ！
たらばがに風味かまぼこは、プレーンなやつじゃなくてチーズ明太入りが絶対おすすめ！
◆著者／バシャウマ
元お笑い芸人。YouTubeやTikTokにて自身の自炊動画を投稿中。ショート動画をメインに、ありそうでなかった独自の料理が話題となり、人気が急上昇。45万人を超えるフォロワーを獲得する（2025年8月現在）。
◆注意点
・各レシピの火加減や加熱時間は目安です。ご使用の機器によって異なるので、様子を見ながら調理してください。火加減で特に記載がないものは中火となります。
・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。
・野菜などの下処理（洗う、皮をむく等）は、基本的に作り方から省略しています。
・本書は基本的にバシャウマ的1人分＝通常の2人分で作成しています。分量人数については各レシピを参照ください。
著＝バシャウマ／『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』