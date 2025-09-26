俳優大沢たかお（57）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。今年SNS上でブームとなった「大沢たかお祭り」について語った。

今年SNSで大バズりした、映画「キングダム」で大沢が演じた王騎将軍の画像を使ってネットユーザーらが「日常のあるある」を投稿する「大沢たかお祭り」について聞かれると、「（SNS）はあまり見ないんですよね。あまり見ないんですけど、その祭りの話は…」と言うと笑いが起き、「イベントみたいな言い方」などの声が上がった。

そして「スタッフから聞きまして、そっから何かホントに知り合いの女性の方とかから『いつもお世話になってます。おかげでGW楽しく過ごせました』とか…」と明かした。

そして「何かすごいみんな楽しんだんだろうなっていうのはあるんですけど。ほとんど僕、まったく参加してないんで」と言うと、「そりゃそうですよね」「そうですよね、個人的には」などの声が上がり、「何かでも、みんなが楽しんでるって聞いたんで、それは良いことじゃないかと思って」と明かした。そしてMCのいとうあさこが「祭りですからね」と言うと、「そうそう、そうそう」とうなずいた。