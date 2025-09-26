株式会社京都アニメーションは、10月25日・26日の2日間で開催予定の「第7回京都アニメーションファン感謝イベント『私たちは、いま！！ ―京アニのセカイ展―』」について、新たな情報を発表した。

今回明らかになったのは、京アニショップ！出張店舗のラインアップ、書籍「私たちは、いま!!全集2025」の予約受付開始、さらにイベント商品の二次予約受付に関する内容。

今回の第7回では、京アニショップ！出張店舗が1階と3階に登場。

1階では新商品の「複製原画セット」や「レイヤーアクリルプレート」、展示物を収録した「図録-ピクトリアルレコード-」などを販売。さらに会場限定のショッパーや、文庫レーベル「KAエスマ文庫」の新作「記憶の箱庭」特別セットも登場する。

3階特設物販では「小林さんちのメイドラゴン」「Free!」「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」など人気シリーズのグッズを販売し、3000円（税込）以上購入した来場者には先着で特典も用意される。

また、イベントと同時に「私たちは、いま！！全集2025」の予約受付が京アニショップ！通販サイトでスタート予定。スタッフインタビューや描き下ろしイラストのメイキングを収録し、京都アニメーションの“いま”を凝縮した一冊となる。

加えて、イベント商品の一部については二次予約の受付も開始されており、クリアファイルやアクリルスタンド、タペストリーなどがラインアップされている。

出展作品は「響け！ユーフォニアム」や「Free！」「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「中二病でも恋がしたい！」など、京都アニメーションを代表する作品群。これまでの歴代作品を振り返りつつ、新しい企画や商品を通じて、ファンとともに歩んできた歴史を体感できるイベントとなっている。

会場は京都市勧業館「みやこめっせ」で、イベント入場券はすでに販売中。詳細は特設サイトや公式X（@kyoani_event／ハッシュタグ「#京アニのセカイ展」）で確認できる。

