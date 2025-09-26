東急とアサヒビールが「BEER CAMP 2025」開催　屋外で楽しむ“ソトビール”イベント

東急株式会社とアサヒビール株式会社が運営する「BEER CAMP 実行委員会」は、屋外でビールを楽しむイベント「BEER CAMP 2025」を開催する。

今年は10月11日から13日にグランベリーパーク（東京都町田市）、10月25日・26日にたまプラーザ テラス（横浜市青葉区）で行われ、いずれも入場無料となる。

「ソトビール」をテーマに掲げた本イベントでは、開放的な屋外空間でアサヒスーパードライをはじめとした多彩な銘柄をキンキンに冷えた状態で提供される。

アサヒ生ビール（マルエフ）、ペローニ、アサヒスーパードライクリスタルといったラインアップに加え、ノンアルコールやソフトドリンクも用意されており、アルコールを飲まない人でも楽しめる内容。ビールと相性抜群のフードやおつまみを提供するキッチンカーも登場し、都会にいながら非日常気分を味わえる。

なお、飲み物とフードはそれぞれ有料。アサヒスーパードライ545ml樽生・700円(税込)、チーズホットク・400円（税込）、佐賀牛餃子・600円（税込）などとなっている。

会場では音楽による演出も予定されており、実力派DJによる無料ステージが来場者を盛り上げる。グランベリーパークではBABY、EMIRI、TAKA-Gが日替わりで出演し、たまプラーザ テラスではDJ KOTANIとDJ BOSSがそれぞれ登場する。

この取り組みは2013年に始まった「SHIBUYA オトナ HALLOWEEN PROJECT」を前身とし、2022年から「BEER CAMP」としてスタート。今年で4回目を迎える。

さらに特別企画として、9月27日には「BEER CAMP SPECIAL EDITION」として「DISCO JAM17」が新宿・東急歌舞伎町タワー17階のJAM17 DINING & BARで開催される。こちらは「DISCO」をテーマに、ホテル自慢の料理にアサヒスーパードライ、そしてDJ KOOらによる演奏も楽しめる一夜限りのイベントだ。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092606.html