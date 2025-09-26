大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が26日（金）、地方開催のホームゲームを『ジェイテクトSTINGS愛知 2大祭り』と題して企画を行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

アスティとくしまで行われる2025年12月6日（土）と7日（日）の第7節 ウルフドッグス名古屋戦を『とくしま祭り』、2026年4月5日（土）と6日（日）の第20節 東京グレートベアーズ戦を『あきた祭り』と題し、それぞれ地方開催のホームゲームを盛り上げる企画が明かされた。

『とくしま祭り』では、地元の大学生ダンサーが本場の阿波踊りを披露し、徳島県公式キャラクターであるすだちくんが来場する。『あきた祭り』では、秋田の雰囲気を味わえる特別イベントを現在企画中とのこと。また、それぞれの会場ではご当地グルメや特産品販売もされる予定となっている。

徳島と秋田に住むファンにとっては地元でチームを応援する貴重な機会となり、そして遠くから会場に足を運ぶ予定のファンにとっては試合観戦と共に徳島と秋田を存分に楽しめる企画となりそうだ。