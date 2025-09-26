26日（金）、カーミニークフィールドでのイースタン・リーグ、対西武戦。DeNAの先発投手は吉野光樹、対する西武の先発投手はボー・タカハシ。

DeNAは2回表、先制に成功。二塁打で出塁したフォードを三塁に置き、井上絢登の適時打で先制。さらに東妻純平の四球などで二死満塁とすると、森敬斗も適時打を放ち2点を追加。続く九鬼隆平がレフトへの3ランを放ち3点を奪う。6点をリードする。

5回表、一死からフォードが右中間へのソロを放ち1点を追加。7対0とした。

5回裏、吉野は蛭間拓哉、林冠臣、古川雄大を三者凡退に打ち取った。

6回表、小針大輝が四球で出塁後、二盗に成功するなど一死二塁とし、田内真翔の適時打で1点を追加。リードを8点とした。

吉野は5回69球、2安打、6奪三振、無失点で降板。6回裏からは2番手・大貫晋一が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

8回裏、マウンドに3番手の橋本達弥が上がる。龍山暖、齋藤大翔、野村大樹を三者凡退に打ち取った。

8点リードの9回裏、4番手の山粼康晃が登板。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

DeNAは西武に8対0で完勝した。

