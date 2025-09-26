女優趣里（35）が26日、自身のSNSなどを更新し、第1子出産を報告した。8月29日にBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と第1子妊娠を公表していた。

赤ちゃんが趣里とRYOKIと見られる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開。「先日、無事に第1子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と記した。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意表明。「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」とし、「三山凌輝 趣里」と連名で締めくくった。

RYOKIも自身のインスタグラムで同様の内容を投稿した。

2人は今年5月に一部で交際とともに、結婚発表予定だと報じられていた。8月には「Smart FLASH」で、2人で区役所を訪れた際の様子をキャッチされており、趣里のおなかは膨らんでいたという。2人の関係のゆくえが注目されていた。

趣里は俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）の娘で、23年から放送されたNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインを務めた。伊藤は自身のインスタグラムで、趣里とRYOKIの結婚を祝福していた。水谷と伊藤にとっては初孫誕生となる。

RYOKIは21年にオーディションを経てBE：FIRSTのメンバーに選ばれ、同年11月にメジャーデビューした。ただ、4月に「文春オンライン」で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったという。RYOKIは一連の報道を受けて所属事務所からの独立を発表し、7月からはBE：FIRSTとしての活動を一時休止している。