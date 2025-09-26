同居を迫る義母「助け合うのが家族でしょ」夫に相談すると →『衝撃事実』に絶句「義母とは付き合えない」

筆者の友人・E子は、結婚した当初から図々しい義母が苦手でした。だんだんエスカレートする義母に嫌気がさしていたころ、E子は夫から驚くべき事実を知らされることに。E子夫妻が義母と距離を置くきっかけとなったエピソードをご紹介します。

義母の申し出

義母は私の物を「ちょうだい♡」と言ってきたり、「ちょっと助けてくれない？」とお金を要求したりするような人でした。

私たち夫婦には子どもがいません。

夫との仲は良好でしたが、義母とは距離を置いたお付き合いをしていました。

そんなある日、義母がいきなり家に押し掛けてきて「うちをリフォームをするか、ここで一緒に住むか、どっちが良い？」と言い出しました。

私が「え？」と戸惑っていると、義母は「あなたたちは子どもがいないし、老後は大変でしょ？ 私もお父さんが亡くなって一人だし、ちょうどいいから助け合いましょうよ！」と言ってきたのです。

助け合い？

義母は日頃、近所にある自分の娘（義姉）の家に入り浸っていました。

私たちは実家から2時間ほど離れた県外に住んでいて、簡単に行き来ができる距離ではありません。

結婚当初、夫からは「お袋は姉貴たちと一緒に住むらしいから、同居の必要はない」と言われていたので「急にどうしたんですか？」と質問してみました。

義母曰く、義兄（義姉の夫）と以前からうまくいっておらず、つい先日同居の話をしたら断られたとか。

……そりゃ、同居もしていないのに毎日のように家に押しかけられていれば、義兄が難色を示すのもわかります。

義母はあっけらかんと「あなたたちはお金もあるし、助け合うのが家族でしょ！」と言ったのです。

衝撃の事実

私は何とか「自分一人では決められないから」と言って、その場を乗り切りました。

その日の夜、夫に相談すると今まで聞いていなかった衝撃の事実が発覚したのです。

夫は「俺は小さい頃からお袋に体罰を受けてたんだ。だから同居は絶対にしたくない！」と言いました。

義母は平気で体罰をする人で、夫をさんざん殴って育てたそうです。

いくら親とはいえ、暴力を振るうことを厭わない義母に対して、私は強い嫌悪感を抱きました。

当然のお断り

その後、私たちはきっぱりと義母の申し出を断りました。

私には子どもがいないので子育ての経験はありませんが、自分の子どもを『殴る』という行為は、どう考えても間違っていると思います。

これからの義母との付き合い方も、考えなくてはいけないかもしれません。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子供を養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。