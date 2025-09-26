ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、両サイドにリボンもあしらわれた、ディズニーデザイン「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」

© Disney

価格：2,490円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

女の子が大好きなヒロインのアートをダイナミックにプリントしたプルオーバー。

裾のシフォンのフリルが軽やかでかわいさをプラス！

身生地は綿100％カットソー素材なのでロングシーズン着ることができます。

デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。

水色と白の配色が爽やかでとってもオシャレ☆

フロントには「エルサ」の姿が描かれ、「エルサ」の後ろには雪の結晶もプリントされています。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。

淡いピンクが基調でガーリーに着こなせそう◎

フロントには窓から長い髪の毛を垂らし、外を見ている「ラプンツェル」の姿がプリントされ、窓にはお花やレースもデザインされて華やかな雰囲気です。

© Disney

それぞれ、左右のフリルの切り替え部分にはリボンが施されています。

リボンがかわいいアクセントに☆

© Disney

後ろはシンプルなデザインになっています。

© Disney

左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペン付き！

「エルサ」はひし形、「ラプンツェル」はハートのワッペンになっています。

内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくい、便利なお名前スペースも付いています。

名札付けワッペンやお名前スペースなどの機能付きなので、通園や通学時にもぴったり。

両サイドにリボンもあしらわれた、ディズニーデザイン「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

