エルサとラプンツェルをダイナミックにプリント！ベルメゾン ディズニー「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、両サイドにリボンもあしらわれた、ディズニーデザイン「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」
© Disney
価格：2,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
女の子が大好きなヒロインのアートをダイナミックにプリントしたプルオーバー。
裾のシフォンのフリルが軽やかでかわいさをプラス！
身生地は綿100％カットソー素材なのでロングシーズン着ることができます。
デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。
『アナと雪の女王』エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのプルオーバー。
水色と白の配色が爽やかでとってもオシャレ☆
フロントには「エルサ」の姿が描かれ、「エルサ」の後ろには雪の結晶もプリントされています。
『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル
© Disney
『塔の上のラプンツェル』のディズニープリセス「ラプンツェル」デザインのプルオーバー。
淡いピンクが基調でガーリーに着こなせそう◎
フロントには窓から長い髪の毛を垂らし、外を見ている「ラプンツェル」の姿がプリントされ、窓にはお花やレースもデザインされて華やかな雰囲気です。
© Disney
それぞれ、左右のフリルの切り替え部分にはリボンが施されています。
リボンがかわいいアクセントに☆
© Disney
後ろはシンプルなデザインになっています。
© Disney
左胸には、針で生地を傷めにくい名札付けワッペン付き！
「エルサ」はひし形、「ラプンツェル」はハートのワッペンになっています。
内側には、油性ペンで直接書けてにじみにくい、便利なお名前スペースも付いています。
名札付けワッペンやお名前スペースなどの機能付きなので、通園や通学時にもぴったり。
両サイドにリボンもあしらわれた、ディズニーデザイン「名札ココ 裾シフォンプルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
