ポケモン、米国土安全保障省のSNS動画に無断使用される
アニメ『ポケットモンスター』の主題歌と映像が、米国土安全保障省が公開した移民税関捜査局（ICE）の強制捜査の映像に使用されたことを受け、株式会社ポケモンが関与を強く否定した。
【動画】米国土安全保障省が投稿した衝撃的な映像
問題となっているのは、現地時間9月22日に国土安全保障省（DHS）が、「全部ゲットだぜ！」とキャプションを付けて、Ｘ（旧ツイッター）に投稿した映像。国境警備隊とICE職員による強制捜査の様子が、『ポケットモンスター』の主題歌とともに映し出され、主人公サトシも登場。拘束された人々が、ポケモンカード風に加工されて紹介される。
著作権を管理する株式会社ポケモンは声明で、国土安全保障省の投稿に、同社の画像や文言が使用されたことを認識しているとし、「当社は本件コンテンツの制作・配信に一切関与しておらず、知的財産の使用許可も与えていない」と表明した。
なお国土安全保障省は、これまでも著名人や企業の作品やイメージを無断で使用しており、今週だけで2件報告されている。23日にはコメディアンのセオ・ヴォンが、自身の音声クリップを無断で使用されたとＸで告発。当該の投稿はすでに削除されているが、『ポケモン』を使った映像は現時点でまだ残っている。
引用：「Homeland Security」X
【動画】米国土安全保障省が投稿した衝撃的な映像
問題となっているのは、現地時間9月22日に国土安全保障省（DHS）が、「全部ゲットだぜ！」とキャプションを付けて、Ｘ（旧ツイッター）に投稿した映像。国境警備隊とICE職員による強制捜査の様子が、『ポケットモンスター』の主題歌とともに映し出され、主人公サトシも登場。拘束された人々が、ポケモンカード風に加工されて紹介される。
なお国土安全保障省は、これまでも著名人や企業の作品やイメージを無断で使用しており、今週だけで2件報告されている。23日にはコメディアンのセオ・ヴォンが、自身の音声クリップを無断で使用されたとＸで告発。当該の投稿はすでに削除されているが、『ポケモン』を使った映像は現時点でまだ残っている。
引用：「Homeland Security」X