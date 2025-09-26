¡ÚÂ®Êó¡Û¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¹ô¾Â³¤´ß²¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡º£·î23Æü¤Ë¹¾¤ÎÅç¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ³¤¤ËÅ¾Íî¤·¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¡¡·Ù»¡¤Ïº£¸å¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡¡
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î²¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¬ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£·î23Æü¤Ë¹¾¤ÎÅç¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë³¤¤ËÅ¾Íî¤·¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÃå°á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þÁ°¡¢Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß¤Î²¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¬ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¶á¤¯¤Î¥¹¥±¥Ü¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÅ¹°÷¤¬·Ù»¡¤Ê¤É¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤Îµß½õÂâ¤¬¹ô¾Â³¤´ß¤Î²100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¡¢³¤´ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°äÂÎ¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¡¢º£·î23Æü¡¢Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÂ¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤Æ³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë40Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÃå°á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
