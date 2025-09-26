ÆóµÜÏÂÌé¡¢¡È¤ä¤»¥Ó¥¸¥å¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ä¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¡×¡Ö¤Ò¤²¡×»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â ¡È¥¢¥¤¥É¥ë²óµ¢¡É ¤Î½àÈ÷ËüÃ¼
¡¡9·î25Æü¤È26Æü¡¢¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢Âçºå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¤âÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï ¡È¤ä¤»»Ñ¡É ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆóµÜ¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025¡ÈShow Case¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡»¡»¤ÈÆóµÜ¤È2¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¿¶¤ê¤Ä¤¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¿¶Á¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢8·î¤«¤é¼ç±é±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆóµÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔºÇ¶á¡Ä¥Ë¥Î¤µ¤ó¡ÄÁé¤»¤¿¤è¤Í¡ª¡ÄËË¤¬¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô´é¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Õ
¡Ô¥Ë¥Î¤Á¤ã¤óÁé¤»¤¿¤ß¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥å¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÆóµÜ¤¬¤ä¤»¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈºÙ¿È¤ÎÆóµÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¼þ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Íò¤Ï¡¢2020Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£5·î¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òºÇ¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤Ï³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ËSNS¤Ç¡Ø¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ä¤»¤¿¤³¤È¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤â¡¢2023Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á10¥¥íÁýÎÌ¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤´¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤¬¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯7·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤²¤òÄæ¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê³°¸«¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°ì»þÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤âµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÌîÃÒ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Íò5¿ÍÁ´°÷¤½¤í¤¦Æü¤¬¶á¤Å¤¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íè½Õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î2020Ç¯¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µÙ»ß´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¡¹¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»Å¾å¤²¡¢¡È½àÈ÷ËüÃ¼¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡5¿Í¤Ï ¡È¥´¡¼¥ë¡É ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¨¡¨¡¡£