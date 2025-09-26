ア・リーグ東地区のヤンキースは25日（日本時間26日）、本拠地でのホワイトソックス戦に5－3で勝利。2点ビハインドの5回裏に、ジャンカルロ・スタントン外野手が走者一掃の適時二塁打を放って逆転。5連勝を飾った。

ヤンキースは今季91勝目を挙げて、ブルージェイズと同率首位をキープ。レギュラーシーズン残り3試合で地区優勝に望みを繋いだ。

■夏場の失速も9月に巻き返し

今季のヤンキースは開幕から順調に勝ち星を重ねるも、6月、7月ともに借金1ずつとペースダウン。同期間にブルージェイズが16個も貯金を積み重ね、7月3日（同4日）に単独首位へ浮上。その後は東地区のトップを走り続けた。

対するヤンキースも、8月に16勝12敗、9月は14勝7敗とラストスパート。アーロン・ジャッジ外野手の打撃復調に合わせるように連勝を続け、ついに24日（同25日）に同率首位へ浮上した。一時は地区3位まで落ち込んだが、地区優勝を狙える位置まで巻き返している。

■ブルージェイズとの直接対決は負け越し

25日（同26日）の試合に勝利し、5連勝を飾ったヤンキースの指揮官アーロン・ブーン監督は「（ワイルドカード狙いではなく）明日の試合からもアクセル全開だよ。日曜日になって状況次第で多少変わるかもしれないが、現時点では何も変わらない。ただ明日勝つために全力でいく。それだけだ」と意気込みを語った。

今季のヤンキースは、ブルージェイズとの直接対決に5勝8敗と負け越しており、同率首位でレギュラーシーズンを終えた場合は地区2位が確定する。オリオールズとの3連勝を取りこぼすことなく、ブルージェイズがレイズに敗れることを祈るしかない状況だ。残り3試合、最後まで目が離せない展開が続く。