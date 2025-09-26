メッツのフランシスコ・リンドーア内野手が25日（日本時間26日）、敵地でのカブス戦に「1番遊撃」で先発出場。第2打席で今永昇太投手から今季30号アーチを放ち、自身2度目の「30本塁打、30盗塁（30-30）」を達成した。チームも8－5で勝利し、ワイルドカード3位を死守。このままメッツがポストシーズン（PS）へ進出すれば、まずワイルドカードシリーズでドジャースと対戦する。

■38年ぶりの“30-30デュオ”

この日の試合前時点で、「29本塁打、31盗塁」をマークしていたリンドーア。2－0とリードして迎えた3回の第2打席、1ボールから今永が投じた内角直球を左翼席へ運んだ。

昨シーズン、大谷翔平投手（ドジャース）とMVPを争ったスター遊撃手は、これで自身2度目となる「30-30」に到達。2023年以来の快挙について問われると、「私は素晴らしいチームメートや優れた打撃コーチたちに囲まれている。彼らは毎日欠かさず、私自身が最高の姿でいられるように、その“エッジ（強み・優位性）”を見つけ出そうとしてくれている」と話し、周囲のサポートに感謝した。

すでにメッツではフアン・ソト外野手も「30-30」を達成しており、“30-30デュオ”が生まれたのは、87年のハワード・ジョンソンとダリル・ストロベリー以来、38年ぶりとなった。

■PS最後の1枠を巡り熱戦

カルロス・メンドーサ監督は、2人が「30-30」をマークしたことについて問われると、「これは簡単にできることじゃないないんだ」と前置き。続けて「我々のチームにはエリート級の選手が揃っている。打線の上位にいるメンバーの中には、この1年ずっと素晴らしい活躍を見せてきた選手もいる。そして今日、リンドーアが30本塁打と30盗塁を達成したのは本当に見事だ」と称賛した。

そして、「この事実は、我々の選手たちがどれほど高いレベルにあるかを示しているし、彼らがこの1年間チームを支えてきたという証でもある」と説明した。

現在、メッツはPS最後の1枠をかけて、レッズやダイヤモンドバックスと激しく争っている。この日の勝利でワイルドカード3位は死守したが、レッズとは0.5ゲーム差、ダイヤモンドバックスとは1.5ゲーム差となっている。僅差のままレギュラーシーズンの最終カードに突入することになり、メッツは26日（同27日）から敵地でのマーリンズ3連戦に臨む。

メッツがこのままPSへ進出すれば、ワイルドカードシリーズでドジャースと対戦する。「投手・大谷」vs.ソト、リンドーアという直接対決に注目が集まりそうだ。