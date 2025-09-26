Ä¹ÌîÃÎ»ö¡Ö¥ê¥Ë¥¢³«¶È´üÌÀ¼¨¤ò¡×¡¡JR¼ÒÄ¹¤ÈÅÔÆâ¤Ç²ñÃÌ
¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î°¤Éô¼é°ìÃÎ»ö¤Ï26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇJRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÁá´ü³«¶È¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³«¶È»þ´ü¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Ã°±©»á¤Ï¡Ö»þ´ü¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÀî¾¡Ê¿ÂÀÁ°ÃÎ»ö¤¬¿å»ñ¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤ÆÀÅ²¬¹©¶è¤ÎÃå¹©¤òÇ§¤á¤º¡¢JR¤ÏÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡½Ì¾¸Å²°¤Î2027Ç¯³«¶È¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤ÏJR¤È¤ÎÂÐÏÃ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô»á¤ÏÁá´ü³«¶È¤Î¤Û¤«¡¢¹©»ö¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿Í×ÀÁ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¡Ö³«¶ÈÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ØÍ¿¤ò¡×¤È¶¯Ä´¡£JR¤ÈÀÅ²¬¸©¤Î¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤òµá¤á¤¿¡£