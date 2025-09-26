『スタートレック』カーク艦長役ウィリアム・シャトナー94歳、緊急入院報道＆死亡説に反応
『スタートレック』のジェームズ・T・カーク艦長役で知られるウィリアム・シャトナー（94）が、緊急入院報道を受けてインスタグラムを更新。ファンに元気であることをアピールした。
【写真】口ひげを生やした姿をシェアしたウィリアム
ウィリアムは現地時間9月25日、「私の死去の噂は甚だ大げさだ！」とキャプションを付けて、口ひげを生やした写真を投稿。「やりすぎてしまった。皆さんの心配に感謝しますが、私は完全に元気です。いつも言っていますが、タブロイドやAIを信じないで！」と綴った。
この投稿の数時間前、ゴシップサイトのTMZが、ウィリアムが24日午後遅くに医療的緊急事態に陥り、病院に搬送されたと報じた。彼の代理人を務めるハリー・ゴールドによると、24日午後遅くにロサンゼルスの自宅で血糖値のトラブルが起きたといい、念のために病院に搬送されたが、経過観察を受けた後、同日中に退院したそうだ。
現在94歳のウィリアムは、昨年、『スタートレック ジェネレーションズ』30周年を記念して公開されたショートフィルム『765874‐Unification』に出演。2023年に公開された自身のドキュメンタリー『You Can Call Me Bill（原題）』では、ナレーションを務めた。当時彼はVarietyに対し、「これまでドキュメンタリーのオファーを何度も断ってきましたが、私の命は長くないんです。今こうして話している時に倒れるかもしれないし、10年後かもしれないが、時間が限られている」と語っていたそうだ。
なおIMDbによれば、彼はこの後、トム・バージェロンと共同で制作したクリスマス映画など、3本のプロジェクトが控えている。
引用：「William Shatner」インスタグラム（＠williamshatner）
