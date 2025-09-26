桜田ひより×佐野勇斗Ｗ主演『ESCAPE』、錯綜する13名の人物相関図 田中俊介ら新キャストも発表
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、錯綜する人間関係を描いた13名の人物相関図が解禁。併せて、間宮啓行、神尾佑、飯田基祐、田中俊介の出演が発表された。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演する間宮啓行、神尾佑、飯田基祐、田中俊介
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、サブタイトル「それは誘拐のはずだった」が示す通り、思わぬ事態へと巻き込まれていく。
大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野）はぼうぜんと立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”2人の奇妙な逃避行が始まる。
このたび、13名の人物相関図が公開された。登場人物それぞれの複雑な関係が示されており、物語が進むにつれてこの関係性がどのように変化していくのか、期待が高まる。
あわせて追加キャストが発表された。間宮啓行が演じるのは、八神製薬の創業者・八神恭一（故人）。一代で八神製薬を今の地位に築きあげた功績者。富田靖子演じる実娘の京（みやこ）ではなく、血のつながっていない、北村一輝演じる慶志を次期社長として育てる。その素性は謎に包まれた存在だ。
間宮は、シェイクスピア作品をはじめとした舞台で活動する実力派俳優。民放連続ドラマ初出演となった『クジャクのダンス、誰が見た？』では主人公の広瀬すずを献身的にサポートするコテコテの関西弁の弁護士と、事件に絡む謎の人物を見事に演じ分け、大きな話題となった。
神尾佑が演じるのは、桜田ひより演じる結以の叔母・京の夫、霧生忍。京都の老舗和菓子屋の三男坊で、大学時代に京と出会いそのまま結婚。温厚で人と衝突しない穏やかな性格の人物。
神尾は、舞台からドラマまで幅広い分野で活躍する俳優。この夏は師であるつかこうへいさんの遺志をついで劇団『★☆北区AKT STAGE』の解散公演『つか版・忠臣蔵』の演出も手掛けた。日本テレビ系連続ドラマ出演は『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（2024年10〜12月）以来となる。
飯田基祐が演じる斎藤は一人娘を20年前に病気で亡くし、妻とも離婚した独り身で、心臓の持病を患っている。佐野勇斗演じる大介にとって父親代わりとも呼べる存在ながら、なぜ誘拐事件を首謀したのか…。
飯田は、「おかしな刑事」シリーズをはじめ、数多くの映画やドラマで存在感を放つ実力派のバイプレーヤー。良い人から悪役まで幅広いテイストの役柄をこなす。
田中俊介が演じるのは、八神製薬社長秘書室の筆頭・藤颯太。スケジュールや渉外など慶志の仕事全般を補佐している。常に冷静で感情をあまり表に出さないキャラクター。
田中は、映画『ダブルミンツ』（2017）で初主演を務め、以降は映画、ドラマ、舞台で活躍する個性派俳優として注目を集めている。最近では、NHK連続テレビ小説『あんぱん』にも出演した。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。
