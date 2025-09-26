ジェシカ・チャステイン主演＆製作総指揮『サヴァン』Apple TV+にて独占配信開始
ジェシカ・チャスティンが主演＆製作総指揮を務めるApple TV＋『サヴァン』が、Apple TV＋にて本日9月26日より配信開始となった。
【写真】表の顔は二児の母、裏の顔は潜入捜査官の主人公を熱演したジェシカ・チャスティン
本作は、ネット上のヘイトグループに身分を隠して潜入し、アメリカ国内のテロ事件を未然に防ごうと奔走する潜入捜査官の姿を描いたサスペンススリラー。アメリカの雑誌『Cosmopolitan』に掲載された、アンドレア・スタンリーが執筆した実在の女性調査員の記事「The Savant」が原作となっている。
主演・製作総指揮を務めたのは、アカデミー賞受賞歴を持つ実力派女優、ジェシカ・チャスティン。『ゼロ・ダーク・サーティ』『インターステラー』『タミー・フェイの瞳』など数々の話題作で主演を務め、繊細かつ力強い演技で世界中から高い評価を受けている。
そのほか、製作総指揮には『アメリカン・ビューティー』でアカデミー賞監督賞、『シックス・フィート・アンダー』でエミー賞監督賞を受賞したアラン・ボール。さらに、『タミー・フェイの瞳』『マリリン 7日間の恋』のケリー・カーマイケル、エミー賞ノミネート経験のあるメリッサ・ジェームズ・ギブソン、そして6度のエミー賞受賞歴を持つマシュー・ハイネマンらも名を連ね、実力派なクリエイター陣が集結した。
主人公ジョディ（ジェシカ・チャスティン）は、夫チャーリー（ナムディ・アソムガ）と2人の子どもたちと幸せに暮らしている。軍医としてイラクに派遣中の夫に代わり、ジョディは子どもたちの送り迎えや義父の世話など、多忙な日々を送っている。そんな彼女には、実はもうひとつの顔があった…。それは、FBIと連携して犯罪行為を未然に防ぐ“潜入捜査官”だった。夜な夜な一人部屋にこもり、ネット上で犯罪組織を追跡、仲間になりすまして監視し、内部から組織を解体する任務を請け負っていた。ある日ジョディは、1年半監視してきていたあるヘイトグループが、人材を探し組織を拡大、前代未聞の大規模なテロを計画していることを突き止める…。
Apple TV＋『サヴァン』は、Apple TV＋にて独占配信中。
