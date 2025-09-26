『アイアンマン2』『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』などの人気作がディズニー・チャンネルで初放送

ディズニー・チャンネルで毎週末大ヒット映画を楽しめる10月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップが解禁！

『アイアンマン2』や『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』、『リアル・スティール』、『アイアンマン＆ハルク：奇跡のタッグ』といったアクションシーン満載のプレミア映画をチャンネル初放送でお届け。誰もが一度は憧れる、ヒーローたちのド迫力の戦闘シーンをぜひディズニー・チャンネルで楽しもう。

ディズニー・チャンネル10月放送情報

『アイアンマン2』※チャンネル初放送

アイアンマンであることを告白した天才発明家トニー・スタークに新たな危機が迫る…



© 2010 Marvel

アベンジャーズの中心人物であるアイアンマンの物語の第2章。前作ではテロ撲滅のために最先端の技術を駆使し、新たなパワードスーツを開発。そして自らアイアンマンであることを告白した大企業スターク・インダストリーのCEO、トニー・スタークだったが、そんな彼に新たな危機が迫る。米国政府からパワードスーツの没収を命じられたのだ。

そんな中、彼に恨みを抱く謎の男“ウィップラッシュ”が一撃で車を真っ二つにする電流ムチを携えて現れる。さらにライバルの武器商人ハマーも独自のパワードスーツを開発。一方、胸に埋め込んだエネルギー源“リアクター”の影響でトニーの体は蝕まれていき…。監督は前作に引き続き、ハッピー・ホーガン役で出演もしているジョン・ファブロー。

彼は本作の後に実写版『ジャングル・ブック』『ライオン・キング』そして『マンダロリアン』も監督し、ヒットを飛ばし続けている。

●放送日時：10月11日（土）22:00〜24:10（チャンネル初放送）

●再放送：10月12日（日）20:00〜22:10

●公式ページ：https://tv.disney.co.jp/dc/program/25/ironman2.html

『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』※チャンネル初放送

ジョニー・デップ主演、大人気シリーズの第4弾！伝説の〈生命の泉〉に辿り着くのは一体誰なのか…



© 2011 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

ジョニー・デップが孤高の海賊ジャック・スパロウを演じる大人気シリーズの第4弾となる『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命の泉』。ロンドンを訪れたジャックの前に、過去に彼が愛した女海賊アンジェリカが現れる。彼女が敵なのか、味方なのかも分からないまま、ジャックはアンジェリカと共に、永遠の命をもたらすという伝説の〈生命（いのち）の泉〉を探す旅に出る。その頃、史上最恐の海賊“黒ひげ”や、海軍に寝返った元海賊バルボッサも、この禁断の宝を求めて動き出していた。それぞれの野望と裏切りが渦巻く中で、〈生命の泉〉に辿り着くのは一体誰なのか。

●放送日時:10月18日（土）22:00〜24:30（チャンネル初放送）

●再放送:10月19日（日）20:00〜22:30

●公式ページ:https://tv.disney.co.jp/dc/program/25/pirates_tides.html

『リアル・スティール』※チャンネル初放送

ヒュー・ジャックマン主演＆『ナイト ミュージアム』のショーン・レヴィ監督！高性能のロボットたちのド迫力の死闘に大興奮間違いなし



© 2011 Dreamworks II Distribution Co., LLC



人間の代わりに高性能のロボットたちが死闘を繰り広げるロボット格闘技の時代。夢も希望も失くした元ボクサーのチャーリーの前に突然、母を亡くした11歳の息子マックスが現れる。険悪な雰囲気の父と子は、旧式ロボット“ATOM”との出会いをきっかけに、少しずつ絆を取り戻していく。やがてATOMと共にどん底から這い上がった2人は、史上最強の王者ロボット、ゼウスとの対戦へ―。

主演を務めるのは、『グレイテスト・ショーマン』やマーベル作品の“”ウルヴァリン”で知られるヒュー・ジャックマン。そして監督は『ナイト ミュージアム』シリーズや『デッドプール＆ウルヴァリン』を手掛けるショーン・レヴィが務める。マーベル作品のファルコン役でお馴染みのアンソニー・マッキーやワスプ役でお馴染みのエヴァンジェリン・リリーも出演している。

●放送日時：10月24日（金）20:00〜22:15（チャンネル初放送）

●再放送：10月25日（土）11:45〜14:00

●公式ページ：https://tv.disney.co.jp/dc/program/25/real_steel.html

『アイアンマン＆ハルク：奇跡のタッグ』※チャンネル初放送

アベンジャーズの最も意外なコンビが最強の敵と対決！



©Marvel



ヒドラの科学者に雇われたアボミネーションに捕まったハルク。ハルクのガンマ線エネルギーを使ってアーク・リアクターを動かそうというのだ。しかし科学者にも制御できないエネルギー生命体ザックスが誕生してしまう。地球上のエネルギーを吸い尽くそうとするザックス。すると突然の停電に異変を感じたアイアンマンが現れる。アイアンマンとハルクは反目し合いながらも、ウェンディゴやザックスに乗っ取られたスーツに立ち向かう。

アベンジャーズの中心人物でありながらも、あまり見ることのない珍しい組み合わせでお贈りする『アイアンマン＆ハルク：奇跡のタッグ』。果たして、正反対の戦略を持つ2人はもめずに協力し合えるのか。意外なシナジーにも注目！

●放送日時：10月4日（土）14:00〜15:30（チャンネル初放送）

●再放送：10月4日（土）22:45〜24:00、10/12（日）14:00〜15:30

●公式ページ：https://tv.disney.co.jp/dc/program/anime/iron_hulk_hu.html

『アイアンマン＆キャプテン・アメリカ：真のヒーローたち』※チャンネル初放送

アベンジャーズの共同リーダー アイアンマンとキャプテン・アメリカがタッグ！



© 2014 MARVEL



アベンジャーズを率いるアイアンマンとキャプテン・アメリカがタッグを組む！ 今度の敵はこれまでも幾度となくキャプテン・アメリカと戦ってきたスーパーヴィラン レッド・スカルと超一流の暗殺者タスクマスターだ。超人血清で強化した兵士を全世界に広め、人類を支配下に置こうとするヒドラの野望を、生まれながらのリーダー2人は打ち砕けるか。アイアンマンの機転と、キャプテン・アメリカの格闘術と戦略があれば、怖いものなしのはず。だが、果たして2人は協力して戦えるのか。

●放送日時：10月11日（土）14:00〜15:30（チャンネル初放送）

●再放送：10月19日（日）14:00〜15:30

●公式ページ：https://tv.disney.co.jp/dc/program/anime/iron_america_hu.html

（海外ドラマNAVI）

