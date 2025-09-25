【2025年10月】Disney+（ディズニープラス）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

Disney+（ディズニープラス）で2025年10月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

Disney+で2025年10月に配信予定の作品

『イングリッシュ・ティーチャー』シーズン2

10月1日（水）配信



FX製作のドラマシリーズ『イングリッシュ・ティーチャー』シーズン2では、ブライアン・ジョーダン・アルバレス演じる高校教師エヴァン・マルケスが、テキサス州オースティンの高校という名の政治的地雷原で奮闘する。今シーズンは気候変動、新型コロナウイルス、軍の新兵募集、生徒のスマホ利用など様々な問題に直面する。

全10話／一挙配信



『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン6

10月1日（水）配信

エミー賞多数ノミネート！ スタテン島で何百年も共に暮らすヴァンパイアの日常をドキュメンタリースタイルで描く、ダークコメディー・シリーズの最終シーズン。ヴァンパイアのナンドール、ラズロ、ナージャ、コリン・ロビンソンは、彼らに仕える人間のギレルモや、ヴァンパイアの官僚であるザ・ガイドの助けを借りながら、混迷する現代社会での就職活動に励み、パーティに参加し、悪魔を召喚しながら、自分の居場所と目的を見つけようと奮闘する。

全11話／一挙配信



『バレービューのヴィランたち』シーズン2

10月1日（水）配信

人気の海外コメディシリーズのシーズン2。ヴィランのリーダーのオニキスを倒したエイミーと家族は、バレービューでの覆面生活に戻る。一家は自分たちの秘密を守るために新たな試練を乗り越えなければならないが、同時に面白い発見や、家族の秘密、思いがけない感情に気づく。そんな中、とある強力なヴィランが一家への復讐を企てていた。

全19話／一挙配信



『誰も知らない！魔女裁判の真実』

10月1日（水）配信

歴史に残る悪名高い事件、セイラム魔女裁判。これまで数々の魔女裁判が行われ、何千もの人々が魔術の罪を犯したとして処刑されてきた。容疑者のほとんどは、貧しい女性や高齢者、先住民族、体の不自由な人々であり、自分の身を守ることはできなかった。番組では、再現映像と専門家へのインタビューを通し、ドイツ、スコットランド、イングランド、アメリカ、スウェーデン、アイルランドで行われた恐ろしい魔女裁判の真実に迫る。

全6話／一挙配信



『ミッキーのおっかなびっくりストーリー』

10月1日（水）配信

全編ストップモーション・アニメーションで贈る、ハロウィン気分が盛り上がるミッキーと仲間たちの5つの短編物語。キャンプファイアーを囲み、ハロウィンの物語を語り始めるミッキーたち。グーフィーはゴーストたちからいたずらを教わり、デイジーは悪い魔女からドナルドを救い出し、ミッキーはゴーストのいたずらに巻き込まれてしまう!? ユーモラスでちょっぴり怖いお話で、ミッキーたちと一緒にハロウィンを楽しもう！

全5話／一挙配信



『ファミリー・ガイ：呪いのハロウィーンソング!?』

10月6日（月）配信

※配信限定エピソード

「トリック・オア・トリートには年を取りすぎ」というロイスの忠告を無視したピーターとクリス。しかし、2人を待ち受けていたのは、命の危険にさらされるハロウィンのサプライズだった。

『大解剖！衝撃の瞬間』

10月8日（水）配信

災害はいつでもどこでも起こり得る。その原因を探るため、入手し得る全ての証拠を専門家が分析し、最先端の3Dグラフィックスで実際に起きた災害を再現。私たちは災害をより深く知るため人間と同じように解剖し、幾重もの階層を剥がして、あるいは時間を止めることで、災害の隠された原因を明らかにする。事務処理のミス、接着剤の不良、レストランの営業時間変更。どんな災害も、このシリーズで徹底的に解明していく。

全8話／一挙配信



『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜｜特別映像』

10月10日（金）配信

10月24日（金）より劇場公開されるオリヴィア・コールマン＆ベネディクト・カンバーバッチW主演の映画『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』特別映像！

『華麗なるマードー家』

10月15日（水）配信

アメリカ・サウスカロライナ州で絶大な権力を握っていた法曹一家・マードー家を巡る奇妙で悲惨な物語を描く、実話にインスパイアされたドラマシリーズ。

2021年、弁護士のアレックス・マードーの妻マギーと息子のポールが、自宅の敷地内で遺体で発見された。この事件をきっかけに4世代にわたって富、地位を築いていたマードー家が、これまで詐欺から殺人に至るまで、様々な犯罪に関与していることが徐々に明らかとなっていく―。

『6才のボクが、大人になるまで。』でアカデミー賞助演女優賞を受賞したパトリシア・アークエット出演。

全8話／初回3話一挙配信、以降毎週水曜1話ずつ

『仰天！運び屋 vs 取締屋 in 全米エアポート』シーズン8

10月15日（水）配信

年間1億人を超える入国者を受け入れるアメリカ合衆国の空港。とめどなく押し寄せる人波に紛れ、薬物の密輸など犯罪を企てようとする人物の流入も止まらない。国土安全保障省の各機関に所属する取締官と捜査官たちは、そんな国の玄関口で番人を務めている。麻薬を抱えた運び屋、薬物を忍ばせた貨物はいつ、どこに潜んでいるか分からない。24時間365日、取締官と捜査官はありとあらゆる手段を駆使し、密輸業者との闘いに挑んでいる。

全8話／一挙配信

『LEGO ディズニー アナと雪の女王：お城のピンチ！』

10月24日（金）配信

レゴの世界で繰り広げられる『アナと雪の女王』の新たな物語を楽しもう！ 舞台は『アナと雪の女王』の後のアレンデール王国。オラフとクリストフが城へ引っ越すことになり、アナとエルサはそのお手伝いをするも、伝統に縛られた生活に慣れないクリストフと、城の伝統を守りたいアナの間には不穏な空気が―。そんな中、ウェーゼルトン公爵が放ったツノメドリの大群が現れ、城をバラバラに壊し始めてしまう。

『スター・ウォーズ：ビジョンズ』シーズン3

10月29日（水）配信

ルーカスフィルムが贈る、日本のアニメへのラブレター。ジョージ・ルーカスがインスピレーションを得た創造のルーツ〈日本〉で新たな伝説が生まれる世界をリードする9つのアニメスタジオが、独自の“ビジョン”で「スター・ウォーズ」を描く9つの短編集。スター・ウォーズと、日本のアニメ。互いへの愛が生んだ奇跡のコラボレーションからエンターテイメント界に新たな歴史が始まる。

全9話／一挙配信

『解析！スタンフォード監獄実験の真実』

10月29日（水）配信

史上最大級に悪名高い心理学的研究を、囚人役と看守役の証言を通じて画期的に考察する。ほとんどの登場人物はカメラの前で初めて話す。研究を実施したフィリップ・ジンバルドー博士に研究の動機について質問する一方、人間の性質と“視点の力”に関する、より大きな疑問を追究する。

全3話／一挙配信

『グレート・ノース』シーズン5

10月29日（水）配信

第5シーズンに突入した本作は、アラスカに住むトビン一家の冒険を描くコメディアニメーションシリーズ。シングルファーザーのビーフは、子供たちとの関係を大切にしている。特に一人娘のジュディは、芸術的な夢を持ち、家族の漁船を離れ、地元のショッピングモールの華やかな世界に魅力を感じている。トビン一家はほかにジュディの兄のウルフとその妻のハニービー、次男のハム、そして10歳にして精神年齢は50歳の弟ムーンがいる。母親がいないジュディが頼りにするのは上司のアリソン、そしてオーロラの中に現れる想像上の友だちのアラニス・モリセットだ。

全22話／一挙配信

『スパイディとすごいなかまたち』シーズン4

10月31日（金）配信

少年ピーターは、友だちのグウェンやマイルスと、スパイディ、ゴースト・スパイダー、スピンとなって、スパイダー・チームを結成！ ピンチの時には、ブラックパンサーやハルクなどアベンジャーズの助けを借りて、 事件やトラブルを解決していく。街の平和を守るため、協力し合いながら勇敢に悪に立ち向かうスパ イディたちの活躍を描いたアニメーション・シリーズ。

全20話中7〜10話一挙配信

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.