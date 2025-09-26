愛犬の死 飼い主が動物病院の院長を提訴 「ペットはものじゃない。人間と同じように扱って欲しい」大阪地裁
愛犬が手術後に死んだのは、適切な処置をとらなかったことが原因だとして、飼い主が動物病院の院長を提訴しました。会見した飼い主は「人間と同じように扱って欲しい」と訴えの理由を語りました。
ポメラニアンとトイプードルのミックス犬でメスの「るく（２才）」。
今年５月、るくが膝を脱臼したような状態になったことから、滋賀県内の動物病院に入院。手術が行われました。
家族の説明などによると、手術をうけた３日後に迎えに行くと、「るく」は衰弱した様子に見えたといい、様子が収まらないことから２日後、別の動物病院に行くと、「敗血症の可能性」などを指摘され、緊急手術を提案されたということです。
会見した飼い主は、「我が家の大切な家族を失い、そして家族までボロボロにされてしまいました」「ペットはものじゃない。法律上はものかもしれません。ただ人間と同じように扱って欲しい、それを望んでいます」と話しました。
被告側の動物病院が適切な対応をとらなかったなどとして、家族５人に各１２０万円の慰謝料と、ほかの病院での手術代など約１００万円、計約７７０万円の支払いを求めて大阪地裁に提訴しました。
動物病院側は、「院長不在のため、コメントできない」としています。