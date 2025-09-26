二宮和也主演『8番出口』“異変級”大ヒット 公開から28日間で興収40億円突破
俳優の二宮和也が主演を務めた映画『8番出口』が、8月29日に公開されてから9月25日までの公開28日間で観客動員数285万人、興行収入40.1億円を突破し、“異変級”大ヒットを記録した。
【写真】かわいい！8のパネルから顔を出す二宮和也
映画『8番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏が単独で開発し、累計170万ダウンロードを記録した人気ゲームが原作。無限ループする地下通路で“異変”を見抜き、脱出を目指すという異色のサスペンス・スリラー。
今年5月には、第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション【ミッドナイト・スクリーニング部門】へ正式招待され、二宮と小松菜奈、川村元気監督がフランス・カンヌの地へ。2300人もの観客の前で世界初上映を果たし、“8分間のスタンディングオベーション”という大反響を巻き起こした。
以降も、第50回トロント国際映画祭【センターピース部門】で北米プレミアを迎え現地では拍手喝采、以降も第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭【コンペティション部門】、第69回ロンドン映画祭【カルト部門】に出品が決定し、『パラサイト 半地下の家族』など近年アカデミー賞作品を次々と送り出すNEON社による北米配給も決定。
さらに18日には、第30回釜山国際映画祭【ミッドナイト・パッション部門】に正式招待され、深夜の上映にもかかわらず、大熱狂のファンが詰めかけたほか、翌日には、二宮が韓国を代表する俳優陣が出演してきた人気プログラム「Actors’House（アクターズハウス）」に日本人俳優として初登壇し注目を浴びている。
