PayPay¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥ÈÁàºî¤ò³ÎÇ§¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤ËÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëPayPay³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï9·î25Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔ¿³¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥ÈÄÌÃÎ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉºÆÈ¯¹ÔÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥ÈÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯»ö¾Ý¤ò¸¡ÃÎ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡¡¼ÂºÝ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·¡¢ÄÌÃÎ¤Ïºï½ü¤ÇÂÐ±þ²Ä
¡¡PayPay¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÁàºî¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ã¤¨¤ÆÇ°¤Î¤¿¤á¤ËÄÌÃÎ¤òºï½ü¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÄÌÃÎ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿URL¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¼«¿È¤ÎPayPay¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉºÆÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡¡Âè»°¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï
¡¡¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉºÆÈ¯¹ÔÁàºî¡×¤È¤·¤«¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤ê¤Î²¼½àÈ÷¤ä¡¢ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÂ¸ºß³ÎÇ§¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÎÄÌÃÎ¤òÁõ¤Ã¤Æµ¶¥µ¥¤¥È¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥á¡¼¥ë¡×¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÄÌÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤ò³«¤«¤º¡¢¥¢¥×¥ê¤äÀµµ¬¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢PayPay¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
⚠️Ãí°Õ
Âè»°¼Ô¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉºÆÈ¯¹ÔÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥ê¥»¥Ã¥ÈÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯»ö¾Ý¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿´Åö¤¿¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÌÃÎ¤Ïºï½ü¤·Áàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹🙆🏻¡ê️¥ê¥»¥Ã¥È¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤´ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¾å¤ÎURL¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬¤º¤ª¼ê¸µ¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉºÆÀßÄê¤ò👇🏻https://t.co/2r9UrtuCdG
— PayPay¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥È (@PayPaysupport) September 25, 2025
