¥µ¥ó¥Þ¤ä¥¤¥«¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¹¬¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µû¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤µ¤é¤Ë¸«¤ë¡Û¥µ¥ó¥Þ¤âÃí°Õ¡ª¡¡µÞÁý¡Ö¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡×¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤â¡¡¡È·ãÄË¡É¤Î¿©ÃæÆÇËÉ¤°¤Ë¤Ï¡©
¿©ÃæÆÇÈ¯À¸·ï¿ô1°Ì¡Ö¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡×
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ï´óÀ¸Ãî¡ÊÀþÃî¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÍÄÃî¤ÏÄ¹¤µ¤¬2¡Á3cm¡¢Éý¤¬0.5£í£í¡Á1£í£í¡£
Çò¿§¤Î¾¯¤·ÂÀ¤¤»å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
´óÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢¥µ¥±¡¢¥µ¥Ð¡¢¥Þ¥°¥í¡¢¥¢¥¸¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥Ò¥é¥á¡¢¥¤¥«¤Ê¤É¤Îµû²ðÎà¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢À¸¤Îµû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢1»þ´Ö¤«¤é¿ôÆü¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãµÞÀ°ß¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¾É¢ä
12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë·ã¤·¤¤¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÄË¤ß¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇÅù¤òÀ¸¤¸¤ë
¢ãµÞÀÄ²¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¾É¢ä
10¿ô»þ´Ö°Ê¹ß¤Ë·ã¤·¤¤²¼Ê¢ÉôÄË¤òÀ¸¤¸¤ë
2024Ç¯¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·îÊÌ¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬3·î¤Î¥«¥Ä¥ª¤Îµ¨Àá¡£¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï10·î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Þ¤ä¥µ¥±¤Ê¤É¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë°ÛÊÑ¡©ÇîÂ¿Ì¾Êª¡Ö¥´¥Þ¥µ¥Ð¡×Äó¶¡Ãæ»ß¤â
¡Ö¥´¥Þ¥µ¥Ð¡×¤Ï¡¢¿·Á¯¤Ê¥µ¥Ð¤Î¤ª»É¿È¤ò¥´¥Þ¤È¥Í¥®¤ò¤¤«¤»¤¿´Å¤á¤Î¾ßÌý¤À¤ì¤ÇÏÂ¤¨¤¿Ê¡²¬¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢Äó¶¡¤ò¤ä¤á¤ë¤ªÅ¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Î¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¿©ÃæÆÇ¤Î·ï¿ô¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë4·ï¤Ç¤·¤¿¤¬2023Ç¯¤Ë¤Ï51·ï¤È¡¢8Ç¯¤ÇÌó13ÇÜ¤Ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤Ï·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹ÆüËÜ³¤¤Ë¤Ï¡ÖP·¿¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡×¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎP·¿¤Ïµû¤ÎÆâÂ¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç¤Ï»É¿È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤Ï¡ÖS·¿¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡×¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£S·¿¤Ïµû¤ÎÆâÂ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿È¤Ë¤âÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¤ÎÅèÁÒ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤ä³¤Î®¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡ÖS·¿¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¡×¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ã½Ó¾´¡§
µû¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡¡ÅèÁÒË®²Å½Ú¶µ¼ø¡§
µû¤â°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢S·¿¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¥¢¥ßÎà¤¬ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëµû¤â¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ´óÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ãÄË¡×¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¼
CASE1¡Ë¤Ò¤ë¤ª¤Ó¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡40ÂåÃËÀ
¡¦2015Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë¿ÆÂ²¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡Ø¼êºî¤ê¤Î¥·¥á¥µ¥Ð¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¦ÍâÆü¤ÎÌë¤«¤é¼¡Âè¤ËÊ¢ÄË¤ò´¶¤¸¤ë
¡¦2Æü¸å¡¢»Å»öÃæ¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤ò´¶¤¸¡¢ÉÂ±¡¤Ø
¡¦°ß¥«¥á¥é¤Ç¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤òÈ¯¸«
¡¦Æâ»ë¶À¤Ç½üµî¤·¤¿¤È¤³¤í¤¹¤°ÄË¤ß¤¬°ú¤µ¢Âð
¤³¤Î»þ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡£°ß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°ß¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÄË¤ß¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CASE2¡Ë50ÂåÃËÀ
¡¦2025Ç¯7·îËö¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ç¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¼÷»Ê¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë
¡¦3Æü¸å¤ÎÍ¼Êý¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³ Ê¢ÄË¡¦²Ð¾È¤ê¡¦ÓÒÅÇ¤¬µ¯¤¤ë
¡¦ÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬°ß¤òÈ´¤±¤Æ¾®Ä²¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¡¦Æâ»ë¶À¤Ç¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¼£ÎÅË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Á³¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄÃÄËºÞ¤ÇÂÐ½èÎÅË¡
50ÂåÃËÀ
¡Ö¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¡ØÄË¤¤ÄË¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÄË¤¯¤Æ¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Î3»þ¤°¤é¤¤¤Ë²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅÀÅ©¤ÇÄË¤ß»ß¤á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï5Ê¬¡¢10Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢1¡¢2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬Ä²¤ÎÊÉ¤òÇË¤ë¤ÈÊ¢Ëì±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç5Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¿©ÃæÆÇ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï
¢¡Á¯ÅÙ¤òÅ°Äì
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤ÏÆâÂ¡¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÆâÂ¡¤«¤é¶ÚÆù¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Êµû¤òÁª¤Ó¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆâÂ¡¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§
ÍÄÃî¤Ï2¡¢3cm¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤ÎÍÄÃî¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï½üµî¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÎäÅà¤¬Í¸ú
¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¤Ç24»þ´Ö°Ê¾å
²ÈÄíÍÑÎäÅà¸Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï48»þ´Ö°Ê¾åÎäÅà¤¹¤ë¤È»àÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²ÃÇ®¤¬Í¸ú
70¡î°Ê¾å¤Ç²ÃÇ®¡¡¤Þ¤¿¤Ï60¡î¤Ê¤é1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Á¯µû¤Ï¡©
»É¿ÈÀ¹¤ê¤òÇã¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¤ÎÊý¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤á¤í¤¦¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¯¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥«¤½¤¦¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤¯ÀÚ¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡¡ÅèÁÒ½Ú¶µ¼ø¡§
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤È¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç»ç³°Àþ¤ò¤¢¤Æ¤ë¤ÈÇò¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡°ËÆ£Áï»Ò¡§
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª»É¿È¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤Ë1¿Í¤À¤±¤Ê¤ë¤È¤«¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤«¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¡¡ÅèÁÒ½Ú¶µ¼ø¡§
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³ÂÎ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢·à¾É·¿¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
