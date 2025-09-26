¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó ¡ÈÆæ¤ÎÉÂµ¤¡É ¤Ë¡Ö¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×»ëÄ°¼Ôº¤ÏÇ¡Ä¡È¶î¤±ÂÅ¸³«¡É ¤Ç¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ßÀßÄê¡×¤Ø¤Îµ¿ÌäºÆÇ³
¡¡9·î26Æü¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Áá¤¯¤â¥í¥¹¤Ë´Ù¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¤¢¤ëÉÁ¼Ì¡É ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ê¢¨¤³¤ÎÀè¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì´Þ¤à¡Ë¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¤ÎÄª¡Ê¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íµ¤ºî¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄ¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÉ×¤ÎÌø°æ¿óÌò¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îµ°À×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Æ±ºî¤À¤¬¡¢ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Ë¤ÏÉÔ²º¤ÊÅ¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö25Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¿ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¡Ù¤È¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤¬¡¢ÃãÆ»¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤Ë¿ó¤Î»öÌ³½ê¤ä¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îº£¸å¤òÂ÷¤¹¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Æ°¸þ¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï°ì»þÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âà±¡¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢¤Î¤Ö¤ÏÉÂµ¤¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¼£¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ®¤ì¡¢É×ÉØ2¿Í¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È15Ê¬¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇX¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¼ê½Ñ¤ÎÉÁ¼Ì¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÁö¤Ã¤ÆÅÐ»³¥¨¥ó¥É¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡ÔºÇ¸å¤Þ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½ª²ó¤¬¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌµÂÌ¤È¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ö¤Î ¡ÉÆæ¤ÎÉÂµ¤¡É ¤ò¤á¤°¤ëÉÁ¼Ì¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Î¤Ö¤ÎÉÂµ¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÉÂÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ë¼Â¤Ç¤ÎÄª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤«¤é2¥«·î¸å¤ËÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìó5Ç¯¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÉ×ÉØ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÉÂµ¤¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¨¤ÆÉÂÌ¾¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÛÎ¸¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢È¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿ó¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤à¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ôÇ¯¸å¤Ë»þ´Ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¾¯¡¹¶î¤±Â¤ÊÅ¸³«¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Å¸³«¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î ¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ßÀßÄê¡É ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ±Î½¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¶î¤±Â¤ÊÅ¸³«¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò ¡È¸µµ¤100ÇÜ¡É ¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¨¡¨¡¡£