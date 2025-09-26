がらりが、新曲「さあ乾杯！」を10月8日にリリース。また、同楽曲が10月3日深夜24時42分より放送がスタートするドラマ『晩酌の流儀４ ～秋冬編～』（テレビ東京系）のエンディングテーマ曲に決定した。

（関連：【画像あり】がらり、本人が制作した新曲「さあ乾杯！」ジャケット写真）

がらりは昨年、ドラマ『晩酌の流儀３』のオープニングテーマも担当しており、シリーズ2作目のテーマソング担当に。同ドラマのために書き下ろした「さあ乾杯！」は、「よくできました」「私に贈るありがとう」といった言葉に込められた“自分を労う乾杯”のニュアンスを含んだ楽曲となっており、落ち込んだ日も前を向きたい夜も、この曲とともにグラスを掲げたくなる一曲となっている。

今回のリリース決定に伴い、がらり本人が制作したジャケット画像も公開され、楽曲の事前予約もスタートした。

・がらり コメント

前シーズン『晩酌の流儀３』のオープニング曲に続き、今回はエンディング曲を書き下ろさせていただきました。タイトルの「さあ乾杯！」は仕事を終えた自分をねぎらう魔法の言葉です。ドラマの世界観に寄り添いながら、皆さんの晩酌タイムに楽しさを届けられたらいいなと思って作りました。寒さも深まる季節、心までほっと温まりますように。乾杯！

（文＝リアルサウンド編集部）