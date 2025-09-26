ºòÇ¯ÆÍÁ³¤Î²þÌ¾È¯É½¡ª15ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é17Ç¯¡Ä·ëº§¤äÂà½ê·Ð¤¿Ä«¥É¥é½Ð±é½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆåºÎï¡×¤ÎÀ¼
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È²£1Îó¤ËÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÂà½ê¤·ÆÈÎ©¡Ä¡£²þÌ¾¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë32ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¸ò¾Ä¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀëÅÁ¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÆâ¤Ò¤È¤ß(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Íè·î1Æü¤«¤é¤Ï¡ÖU-NEXT¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½Ð±é¼Ô¤È´ÆÆÄ¤ò¸ò¤¨²£1Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é²þÌ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎåºÎï¤Ê½÷Í¥¤µ¤óÃ¯¡©¤È»×¤Ã¤¿¤éºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó·ÝÌ¾ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤é¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤«¤é¤ªåºÎï¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È´·²¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜÆâ¤ÏºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿(42)±é¤¸¤ëÀ¾¶¿µÈÇ·½õ(Î´À¹)¤ÎËå¡¦¶×Ìò¡¢2019Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á(37)±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Àî¸¶´îÈþ»Ò¤ÎËå¤Ç¤¢¤ëÀî¸¶Ä¾»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£23Ç¯9·î¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯11·î¡¢17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£