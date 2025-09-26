¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡ªÈ¬ÌÚ¡õÍö»ÒàÇ®¤¤ÊúÍÊá¤¢¤ó¤Ñ¤óºÇ½ª²ó·Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²ò¶Ø¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤¢¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤½ª¤ï¤ê♡¡×
¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤µ¤ó¤ª¹¬¤»¤Ë¡×
¡¡26Æü¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤¬àËþ¤ò»ý¤·¤Æá¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¸Æ¤Ö¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬±é¤¸¤¿È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤È¤ÎÎøÃç¤À¤Ã¤¿Ä«ÅÄÍö»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£²ÉÌÛ¤ÊÃË¤ò¹¥±é¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤¬Ã£À®´¶¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤µ¤ó¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤¤¤¤½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿♡¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¾Ð¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¿²è¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â2¿Í¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢29Æü¤«¤éÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£