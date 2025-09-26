元SKE48のフリーアナがパワフルショットを披露！ ファンからは大絶賛で「いつツアー優勝するの？」の声まで……
フリーアナウンサーの後藤楽々（らら）が自身のインスタグラムを更新。ナイターゴルフを楽しんだことを投稿した。
【動画】これが元アイドル・現フリーアナのスイングなの!?【本人のInstagramより】
愛知県出身の後藤はアイドルグループSKE48のオーディションに合格して芸能活動を開始した。卒業後はセント・フォースに所属し、現在はフリーアナウンサーやタレントとして活躍。趣味はゴルフでインスタのプロフィール欄にはベストスコア「79」と記している。最近は練習場でも風が心地よく、秋を感じているという後藤。ラウンドでは、白いラインがポイントとなったダークブラウンのモックネックとスカートのセットアップを着用。「秋っぽさ満点のウェア」「形も素晴らしく可愛くて、今の季節にぴったり」とすっかりお気に入り。「ウェアだけで楽しめるゴルフって素晴らしい！！」と喜んでいた。投稿ではティーイングエリアで楽しそうにポーズを決めた写真や、鏡に映った自分の姿を自撮りした写真。さらに大きなスイングで放つドライバーショットや、打ち下ろしのパー3のティショットも動画で公開した。そして「最後の写真はスタイリストさんに誕生日プレゼントでもらったボール シャチホコ×楽々 笑」とオウンネームボールも披露した。ナイターゴルフは「練習行ってたのに、スコアは△で少ししょげた。。笑 でも動画を撮ったら、Par3でニアピンした！」「人生山あり谷あり。笑 また頑張ろう！」と良いことも悪いこともあったようだが、次回に向けて前向きな気持ちで投稿を締めくくった。投稿を見たファンからは、「カッコかわいいですね」「やっぱスイングフォームキレイやなぁ〜」「この色合いいい感じ! 大人感」「いつツアー優勝するの？」などたくさんのコメントが寄せられていた。
