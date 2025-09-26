＜中間速報＞吉本ここね、三ヶ島かなが首位 稲見萌寧ら3差追走
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 初日◇26日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、吉本ここね、三ヶ島かなが6アンダー・首位に並んでいる。
【写真】きょうの都玲華さんはミニスカスタイル
3打差3位タイには稲見萌寧、菅楓華、ルーキーの吉田鈴、徳永歩、神谷桃歌、アマチュアの澤田珠里ら12人が続いている。2週連続優勝を狙う神谷そら、2週前の「日本女子プロ」を制した金澤志奈はイーブンパー・42位タイ。昨年覇者の安田祐香、今季3勝の佐久間朱莉も同順位で後半をプレーしている。政田夢乃、川崎春花、横峯さくら、葭葉ルミらは2アンダー・15位グループにつけている。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。
