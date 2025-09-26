XGが『ヌメロ・トウキョウ』特別版表紙に登場 グッチ纏う撮り下ろし＆メンバー個別インタビューも
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、27日発売の雑誌『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2025年11月号「特別版」のカバーに登場した。同誌では、グッチの2025年秋冬コレクションを纏（まと）った撮り下ろしビジュアルと、メンバーの個別インタビューを含む全10ページの特集が組まれている。
【写真】美しい＆かっこいい…！XGの撮り下ろし別カット
公開されたカバー写真およびビジュアルでは、それぞれの個性を際立たせながら、グッチの最新モードとXGの革新的なスタイルが交錯。シックかつ個性的なスタイリングが、グループの放つエネルギーと共鳴する内容となっている。
誌面インタビューでは、JURINが「未来の『絶対的な幸せ』のために、今を全力で生きる」と語り、HINATAは「将来に迷っていたときに出合った『XG』は運命だった」と振り返るなど、内面に迫るコメントが並ぶ。さらに、CHISAは「変化を恐れず最高値を更新し続ける」と語り、XGとしての現在地と未来への意志を示している。
また、圧倒的な存在感としなやかな感性が交差するスペシャルムービーの公開も予定。誌面とあわせてXGの魅力を立体的に味わえる構成になっているとのことで、こちらも期待だ。
