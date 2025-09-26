女優の浅香唯（55）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。デビュー40周年を迎えた“同窓会3ショット”を披露した。

浅香は「40周年同窓会 斉藤由貴さん、南野陽子さんとご一緒したSONGS♪ 意外と最近お会いする機会が多くて嬉しいな SONGSならではのアレンジと演奏がこれまたすっごく素敵でした〜」とつづり、1985年にデビューした“同期”である女優の南野陽子と斉藤由貴との豪華3ショットを披露。

続けて「MCの大泉洋さんも『スケバン刑事が揃った〜』と喜んでくださって 局の垣根を超えて…スゴイことです！！ 本当にありがたいです 楽しい時間だったな〜」とつづり、伝説的なTVドラマ「スケバン刑事」で歴代主演を務めた3人の共演に、番組MCの俳優・大泉洋も喜んでいた様子も記された。

この投稿にファンからは「3人揃った姿を見たらやっぱりみんな嬉しいんですね」「またこのスリーショットが見れるなんて」「奇跡の3人が再び集結」「これは永久保存版です！」「これは楽しみ過ぎですね」など、多くの反響が寄せられている。